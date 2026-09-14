Grito de Independencia 2026 en Yucatán: horarios y actividades en Umán, Progreso, Mérida, Tizimín, Motul y Kanasín

Con motivo de las Fiestas Patrias en Yucatán, diversos municipios preparan actividades para conmemorar el Grito de Independencia de México, con eventos gratuitos, conciertos, bailes populares y ceremonias que se realizarán durante la noche del 15 de septiembre.

Los festejos contemplan presentaciones musicales en distintos puntos de Mérida, Umán, Progreso, Tizimín, Motul y Kanasín, por lo que habitantes y visitantes podrán acudir a las plazas y espacios públicos donde se desarrollarán las celebraciones patrias.

Fiestas Patrias en Mérida: Grito de Independencia y concierto de La Adictiva

En Mérida, las actividades por las Fiestas Patrias contemplan el tradicional Grito de Independencia, seguido de un concierto de la banda La Adictiva, programado para comenzar alrededor de las 10:00 de la noche.

La presentación musical forma parte de la celebración preparada para la noche del 15 de septiembre, por lo que se espera la concentración de ciudadanos en el sitio donde se desarrollará el festejo.

Fiestas Patrias en Umán, Progreso y Tizimín

En Umán, los festejos patrios tendrán como uno de sus principales atractivos la presentación de Banda Corona Verde, programada para las 8:30 de la noche en los bajos del Palacio Municipal.

Mientras tanto, en Tizimín, la música comenzará a las 10:00 de la noche, también en los bajos del Palacio Municipal, donde se presentará Banda Furia Latina como parte de las actividades de la noche mexicana.

En Progreso, el programa contempla la coronación de la Señorita Independencia 2026 y posteriormente el Grito de Independencia, con actividades programadas a partir de las 7:30 de la noche.

Motul y Kanasín tendrán bailes populares durante las Fiestas Patrias

En Motul, la celebración incluirá un baile popular con la participación de Grupo Clamor y Banda La Más Rebelde, quienes se presentarán en los bajos del Palacio Municipal a partir de las 9:00 de la noche.

Por su parte, Kanasín tendrá una feria gratuita y un baile popular con Super Crack en el campo Alfonso Palma Carrillo, donde las actividades están previstas para comenzar a las 10:00 de la noche.

De esta manera, las Fiestas Patrias en Yucatán tendrán actividades musicales y ceremonias en diferentes municipios durante la noche del 15 de septiembre, con opciones para quienes buscan celebrar el aniversario del inicio de la Independencia de México cerca de sus localidades.