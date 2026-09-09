La Adictiva en Mérida: horario y detalles del concierto gratis del 15 de septiembre

El próximo martes 15 de septiembre, la ciudad de Mérida celebrará el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, por lo cual, se tendrán diversas actividades, entre ellas el magno concierto de La Adictiva.

Las actividades por el Grito de Independencia reúnen cada año a cientos de personas en el Centro Histórico de Mérida, donde los yucatecos asisten a disfrutar de los eventos musicales y culturales.

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Cada año las actividades son completamente gratis, previo y después del Grito de Independencia, por lo que se ha revelado la cartelera de este año.

Grito de Independencia 2026 en Mérida

A partir de las 20:00 horas comenzarán las magnas actividades por el Día de la Independencia de México en la ciudad de Mérida.

Las actividades se realizarán en la Plaza Grande de Mérida, donde habrá actividades culturales y musicales.

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Será a las 11:00 de la noche cuando el gobernador Joaquín Díaz Mena encabece el tradicional Grito de Independencia de México.

La Adictiva en Mérida

Tras el Grito de Independencia en el Palacio de Gobierno, iniciará el concierto encabezado por la banda de regional mexicano La Adictiva.

El concierto está previsto a dar inicio a las 11:15 horas en la sede de la Plaza Grande de Mérida, con acceso completamente gratis.