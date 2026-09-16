¿Qué quiere decir “zatz” en Yucatán? El significado de esta común expresión

En Yucatán existen palabras y expresiones que forman parte de la manera cotidiana de hablar y que pueden resultar curiosas para quienes no son de la región.

Algunas se relacionan con situaciones muy comunes de la vida diaria, especialmente con la comida y los efectos que tiene el clima sobre ciertos alimentos.

Galería Destacada Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre en Mérida, en FOTOS: Más de 4 mil personas recorrieron el Centro Histórico

Una de estas expresiones es "zatz”, palabra que puede escucharse en conversaciones cotidianas cuando se describe el estado en que quedó algún alimento.

¿Qué significa “está zatz” en Yucatán?

La palabra zatz o satz se utiliza como un modismo para describir cuando un alimento que originalmente era crujiente pierde esa textura y se vuelve blando, correoso o menos firme debido a la humedad.

Por ejemplo, una persona puede decir que una galleta “está zatz” cuando, después de permanecer fuera de su envoltura, absorbió humedad y dejó de estar crujiente.

Lo mismo puede ocurrir con papas fritas, tostadas, frituras, chicharrones o cualquier otro alimento cuya textura dependa de mantenerse seco.

Noticia Destacada Sequía amenaza el alimento del ganado en Yucatán y proponen el nopal como alternativa

La expresión está relacionada con una característica muy común del clima de Yucatán: la humedad ambiental, que puede afectar rápidamente algunos alimentos, sobre todo cuando se dejan expuestos al aire.

En una conversación cotidiana pueden escucharse frases como:

“La galleta está zatz” , porque perdió lo crujiente.

, porque perdió lo crujiente. “Estas papas ya están zatz” , cuando están blandas por la humedad.

, cuando están blandas por la humedad. “La tostada se puso zatz” , después de quedar expuesta al ambiente.

, después de quedar expuesta al ambiente. “Cierra la bolsa porque se va a poner zatz”, como advertencia para evitar que las frituras pierdan su textura.

Por ello, cuando alguien en Yucatán dice que determinado alimento “está zatz” se refiere principalmente a que ya no está crujiente y adquirió una textura blanda o correosa por efecto de la humedad.