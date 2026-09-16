Calendario escolar Yucatán: ¿Cuándo será el próximo día sin clases después del 16 de septiembre?

Tras la suspensión de clases por el Día de la Independencia de México, estudiantes y familias de Yucatán ya pueden consultar las próximas fechas en las que no habrá actividades escolares durante el ciclo 2026-2027.

El calendario oficial de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) contempla tanto suspensiones de labores docentes como jornadas del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que no todas las fechas sin clases corresponden a un día inhábil o festivo. El ciclo escolar está programado para 185 días efectivos.

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¿Cuándo será el siguiente día inhábil en Yucatán?

De acuerdo con el calendario oficial de la Segey, el siguiente día de suspensión de labores docentes después del miércoles 16 de septiembre será el lunes 16 de noviembre de 2026, con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana.

Aunque la conmemoración de la Revolución Mexicana corresponde al 20 de noviembre, el descanso escolar se recorre al lunes 16 de noviembre, por lo que los estudiantes podrán disfrutar de un fin de semana largo.

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¿Habrá otro día sin clases antes de noviembre?

Antes de esa suspensión habrá una jornada de Consejo Técnico Escolar el viernes 25 de septiembre de 2026, por lo que los alumnos de educación básica no tendrán clases ese día.

Esta fecha corresponde exclusivamente a preescolar, primaria y secundaria, ya que el calendario de la Segey es el correspondiente a Educación Básica. La jornada está destinada al trabajo del personal docente y no representa un día festivo general.