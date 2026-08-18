Sonará la alerta sísmica en celulares en Yucatán el 19 de septiembre por el Segundo Simulacro Nacional

El próximo 19 de septiembre de 2026, Yucatán participará en el Segundo Simulacro Nacional 2026, un ejercicio preventivo que busca fortalecer la preparación de la población y la capacidad de respuesta ante una emergencia.

La actividad se realizará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, por lo que viviendas, escuelas, centros de trabajo y espacios comunitarios de Yucatán podrán sumarse al ejercicio.

¿Cuál será el escenario para Yucatán?

Para la Península de Yucatán se estableció una hipótesis de sismo de magnitud 7.0, con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo.

Este escenario forma parte de las cinco hipótesis sísmicas contempladas a nivel nacional para el simulacro, diseñadas con base en información geofísica oficial y representativas de distintas regiones del país.

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Aunque se trata de un ejercicio preventivo, el objetivo es que la población de Yucatán pueda poner en práctica los protocolos de evacuación, identificar posibles riesgos y conocer cómo actuar ante una emergencia.

¿Cuándo será el Segundo Simulacro Nacional 2026?

El Segundo Simulacro Nacional 2026 será el sábado 19 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas.

En Yucatán podrán participar hogares, escuelas, oficinas, comercios, empresas y espacios comunitarios, de acuerdo con sus condiciones y protocolos de seguridad.

¿Cómo participar en Yucatán?

Las autoridades de Protección Civil invitaron a registrar los inmuebles que participarán en el ejercicio a través de la plataforma oficial del Segundo Simulacro Nacional 2026.

El registro puede realizarse para viviendas, escuelas, centros de trabajo y espacios comunitarios. Al concluir el simulacro, los participantes podrán descargar gratuitamente una constancia de participación.

El ejercicio busca fomentar una cultura de prevención y permitir que las personas identifiquen con anticipación las rutas de evacuación, puntos de reunión y acciones que deben seguir ante una emergencia.

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¿Qué se recomienda hacer durante el simulacro?

Antes del ejercicio, es recomendable identificar las zonas de menor riesgo, establecer rutas de evacuación y definir un punto de reunión.

Al comenzar el simulacro, los participantes deberán seguir el protocolo establecido para el inmueble, mantener la calma y dirigirse al punto de reunión previamente definido.

El Segundo Simulacro Nacional 2026 permitirá a Yucatán poner a prueba sus medidas de prevención bajo un escenario de sismo en la región de la Península, con el propósito de mejorar la preparación de la población ante posibles situaciones de emergencia.