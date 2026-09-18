Apuestas golpean a jóvenes en Yucatán: 9 de cada 10 personas que buscan ayuda tienen menos de 30 años

Nueve de cada 10 personas que durante los últimos dos años han acudido al grupo Jugadores Anónimos Vuelve a vivir para pedir información o apoyo por problemas relacionados con las apuestas son menores de 30 años. Sin embargo, ninguno de ellos ha permanecido en el proceso de recuperación.

Daniel N, coordinador de la agrupación, explicó que el perfil de quienes buscan ayuda cambió de manera marcada. Mientras anteriormente predominaban personas mayores de 30 años, actualmente la mayoría de quienes se acercan son jóvenes.

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Aclaró que el 90% corresponde sólo a las personas que han acudido al grupo y no representa la incidencia de ludopatía entre los jóvenes de Yucatán, además de que no se proporcionó el número total utilizado para calcular ese porcentaje.

El coordinador señaló que los problemas con el juego no dependen sólo de la cantidad de dinero perdida, sino de las consecuencias que esas pérdidas generan en la economía y la vida cotidiana.

Una persona con ingresos limitados puede quedar afectada al perder su salario, mientras alguien con mayores recursos también puede desarrollar una relación problemática con las apuestas si compromete su patrimonio u otros aspectos de su vida.

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Daniel N indicó que uno de los principales obstáculos es que muchas personas acuden una sola vez para solicitar información y después no regresan, aunque consideró que ese primer contacto puede ser importante para que sepan que hay un espacio de apoyo cuando estén dispuestas a iniciar una recuperación.

Por su 14 aniversario, la agrupación realizará el 26 de septiembre una sesión abierta de 20:00 a 21:30 horas en su sede en la avenida Alemán número 99, entre 19-A y 19, departamento 4, en Itzimná.