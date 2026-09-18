Accidente entre Urvan y motocicleta provoca caos vial en Champotón

Un hecho de tránsito arrojó daños materiales de consideración y una persona lesionada sin gravedad, así como un embotellamiento vial en el malecón “Carlos Sansores Pérez” de Champotón.

En el percance se vieron involucrados una unidad de transporte turístico Nissan,Urvan placas foráneas y una motocicleta Italika, placas 99GYD2 del Estado de Campeche.

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El hecho ocurrió la mañana de este viernes, sobre el carril interno del malecón entre las calles 11 y 13 en la colonia Issste, sobre el carril interno del tramo costero.

El conductor de la Urvan habría cerrado la circulación al motorista al momento de incorporarse hacia el carril externo del malecón. Tras esta maniobra, el motorista se impactó contra la unidad de transporte, que a su vez terminó chocando contra el camellón central.

Luego de varios minutos del percance, al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal (PM) así como la Cruz Roja, delegación Champotón

Se dijo que las partes involucradas llegarán a un acuerdo en la comandancia local para solucionar los daños derivados del accidente.