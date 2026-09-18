Ocho frases en maya para dedicar con tus flores amarillas este 21 de septiembre

Las flores amarillas se han convertido en uno de los detalles más populares para regalar cada 21 de septiembre, una tradición que en los últimos años ha ganado presencia en México y que también se ha adoptado en Yucatán, donde puede acompañarse con palabras en lengua maya para darle un significado especial al obsequio.

Esta tendencia, relacionada con la idea de regalar flores amarillas como muestra de amor, cariño o afecto, ofrece una oportunidad para dedicar un mensaje diferente.

Si este 21 de septiembre planeas regalar flores amarillas, estas ocho frases en maya pueden servir para expresar tus sentimientos.

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Frases en maya para dedicar con flores amarillas este 21 de septiembre

El amor en lengua maya es otra forma de romanticismo en Yucatán, por lo que a continuación podrás encontrar diversa frases:

In yaakumech / In yaabilmech: Te amo. In yaabilaj: Mi amor. Teech in yaakunaj: Tú eres mi amor. Chéen teech in yaabilaj: Sólo tú eres mi amor. In táaj yaabiltmech: Te amo demasiado. Jats'suts in wilikech: Me gustas (o eres hermosa/o). Jach jats'suts in wilikech: Me gustas mucho. Jach k'aatech: Te quiero mucho.

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Si quieres acompañar las flores amarillas con un detalle más representativo de Yucatán, incluir una frase en maya puede ser una forma de expresar cariño y, al mismo tiempo, acercarse a una de las lenguas originarias de la entidad.