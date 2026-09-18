Ameba comecerebros en Yucatán: muertes confirmadas, casos en vigilancia y medidas sanitarias

La presencia de la Naegleria fowleri, conocida popularmente como “ameba comecerebros”, mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de Yucatán luego de que se confirmara un caso relacionado con un lago artificial de Plaza La Isla, en Mérida, donde también fue detectada la presencia del microorganismo.

Hasta ahora, solo se ha confirmado un caso de infección en Yucatán, correspondiente a un hombre de 34 años que falleció el pasado 8 de septiembre.

Mientras tanto, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) mantiene bajo vigilancia epidemiológica a 180 personas de las 361 que tuvieron contacto con el lago.

¿Cuántos casos de ameba comecerebros hay en Yucatán?

Hasta este viernes, Yucatán tiene un caso confirmado de infección por Naegleria fowleri. El paciente, de 34 años, ingresó el 2 de septiembre al Hospital General Regional No. 12 del IMSS, en Mérida, y permaneció en terapia intensiva debido a su condición.

El hombre falleció el 8 de septiembre y posteriormente el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirmó la presencia de Naegleria fowleri como responsable de la infección.

La ameba también fue identificada en muestras tomadas del lago artificial ubicado en Plaza La Isla, sitio donde el paciente había realizado actividades acuáticas.

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Hasta ahora, no se ha confirmado ningún otro contagio en Yucatán.

361 personas tuvieron contacto con el lago de Plaza La Isla

Como parte de la investigación epidemiológica, la SSY identificó a 361 personas que tuvieron contacto con el lago artificial durante el periodo considerado de exposición.

De ese grupo, 180 personas continúan bajo vigilancia epidemiológica. Aproximadamente el 80 por ciento de los usuarios expuestos eran menores de edad, proporción que también se mantiene entre las personas que actualmente permanecen bajo observación.

Caso de la ameba comecerebros en La Isla aún no llega a la Fiscalía de Yucatán por falta de denuncia / PG

Las personas identificadas como expuestas reciben seguimiento por parte del personal de Salud Pública para detectar oportunamente cualquier síntoma relacionado con la infección.

Hasta ahora, ninguna de las personas que permanece bajo vigilancia ha presentado síntomas asociados con la meningoencefalitis amebiana primaria.

¿Cuándo termina la vigilancia por la ameba comecerebros?

Este viernes concluye el primer ciclo de vigilancia de 15 días para las personas expuestas. Sin embargo, el seguimiento epidemiológico no termina con este primer periodo.

Las autoridades mantendrán el monitoreo hasta el próximo 4 de octubre, con el objetivo de identificar cualquier posible síntoma que pudiera aparecer durante la segunda etapa de vigilancia.

El secretario de Salud señaló que, después del primer periodo de seguimiento, el riesgo disminuye considerablemente, aunque pidió a las familias mantenerse atentas durante los días posteriores.

También solicitó que respondan a las llamadas del personal de Salud Pública y que reporten cualquier síntoma que pudiera presentarse durante la segunda etapa de vigilancia.

¿Dónde detectaron la ameba comecerebros en Yucatán?

La Naegleria fowleri fue detectada en un lago artificial de Plaza La Isla, en Mérida, donde se realizaban actividades acuáticas.

La confirmación se obtuvo a partir de las muestras analizadas por las autoridades sanitarias después de que se identificara el caso del hombre de 34 años.

El Gobierno de Yucatán informó que este cuerpo de agua no está conectado con la red de agua potable ni con otros espacios recreativos, por lo que las autoridades sanitarias han señalado que no existe un riesgo generalizado para la población.

¿Cómo se transmite la Naegleria fowleri?

La Naegleria fowleri es una ameba que puede encontrarse en determinados cuerpos de agua dulce y cálida. La infección ocurre cuando el agua contaminada entra por la nariz y el microorganismo llega al cerebro.

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Por ello, la exposición de mayor riesgo está relacionada con actividades en las que una persona puede sumergirse o introducir agua por la nariz.

Las autoridades han aclarado que no se transmite de persona a persona y tampoco se adquiere por beber agua contaminada.

La infección puede provocar meningoencefalitis amebiana primaria, una enfermedad poco frecuente pero grave que afecta el sistema nervioso central.

¿Qué síntomas provoca la ameba comecerebros?

Entre los síntomas que las autoridades mantienen bajo vigilancia se encuentran:

Fiebre.

Dolor intenso de cabeza.

Náuseas.

Vómito.

Mareos.

Descartan riesgos en el agua en Yucatán por la ameba comecerebros en el lago de Plaza La Isla / PG

Las personas que tuvieron contacto con el lago fueron informadas sobre los signos de alerta y deben reportarlos al personal de Salud Pública si llegan a presentarse durante el periodo de seguimiento.

¿Qué está haciendo el Gobierno de Yucatán?

Tras confirmarse la presencia de Naegleria fowleri, las autoridades sanitarias mantienen suspendidas las actividades en el lago artificial de Plaza La Isla.

La Secretaría de Salud mediante sus áreas de vigilancia sanitaria y epidemiológica, mantiene el seguimiento de las personas que estuvieron expuestas y continúa con las acciones para identificar cualquier posible caso.

Además, el Gobierno estatal realiza una investigación relacionada con las condiciones de mantenimiento y calidad del agua del lago, con el propósito de determinar las circunstancias que permitieron la presencia del microorganismo y establecer las medidas correspondientes.

La autoridad sanitaria también mantiene la vigilancia sobre establecimientos donde se realizan actividades acuáticas y ha reiterado la importancia de cumplir con las disposiciones sanitarias relacionadas con la calidad del agua.

¿Cuándo podría reabrir el lago de Plaza La Isla?

El lago permanecerá fuera de operación mientras continúan las acciones sanitarias correspondientes.

Para determinar si puede volver a utilizarse, deberán realizarse estudios y pruebas de laboratorio que acrediten que el agua cumple con las condiciones sanitarias necesarias para actividades recreativas.

Posteriormente, las autoridades deberán efectuar las verificaciones y muestreos correspondientes antes de determinar si procede levantar la suspensión.

¿Existe riesgo para toda la población de Yucatán?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, no se ha establecido un riesgo generalizado para la población de Yucatán.

El seguimiento está concentrado principalmente en las personas que tuvieron contacto con el lago artificial donde fue detectada la Naegleria fowleri.

El balance actual es de un caso confirmado, 361 personas identificadas como expuestas y 180 que continúan bajo vigilancia epidemiológica. Ninguna de estas últimas ha presentado hasta ahora síntomas relacionados con la meningoencefalitis amebiana primaria.

El primer ciclo de vigilancia concluye este viernes, pero el seguimiento continuará hasta el 4 de octubre, mientras las autoridades sanitarias mantienen las acciones de monitoreo y prevención.