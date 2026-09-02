Crece el consumo de drogas en Yucatán; personas de 15 a 35 años, los más afectados

El consumo de drogas registra un incremento preocupante en Yucatán, principalmente entre personas de 15 a 35 años, según indicaron Juan Luis García Torre y Guillermo Sosa Dorantes, responsables del albergue Drogadictos Anónimos La Fraternidad.

De acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), citados por los encargados del centro, el consumo pasó de 10 a 16 por ciento anual durante los últimos tres años, lo que representa un aumento superior al 50 por ciento.

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En La Fraternidad actualmente reciben a 90 personas de entre 18 y 58 años. También han tenido contacto con familias cuyos hijos menores presentan problemas de adicción, aunque por sus normas no pueden atenderlos directamente.

Explicaron que la población del Sur de Mérida enfrenta una mayor vulnerabilidad debido a factores culturales y económicos, aunque advirtieron que las adicciones no distinguen edad ni condición social.

Indicaron que, mientras hace ocho años la piedra era considerada una de las principales drogas de contacto, actualmente el cristal ocupa ese lugar, aunque la marihuana continúa siendo una de las sustancias con las que suelen iniciar algunos consumidores.

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La Fraternidad es uno de los centros de rehabilitación que atienden este problema en Yucatán y ofrece sus servicios sin costo, siempre que la persona ingrese por voluntad propia y permanezca al menos 90 días. Durante ese periodo recibe terapias, actividades deportivas y ocupacionales, además de capacitación para desarrollar herramientas que le permitan mantenerse alejada de las drogas.

La participación de la familia resulta fundamental y señalaron que el 60 por ciento de quienes ingresan logran superar el problema, aunque cada caso requiere un proceso diferente.