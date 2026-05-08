El misterio de Telchac Pueblo: seres extraños que provocaban accidentes, desapariciones y sucesos inexplicables

En las noches silenciosas de hace más de un siglo, cuando la oscuridad cubría por completo las calles de Telchac Pueblo, salir de casa después de la medianoche era considerado un peligro mortal. Los abuelos advertían que “el mal” caminaba libre entre las sombras y que cualquiera que se atreviera a andar solo podía desaparecer sin dejar rastro.

“Antiguamente, antes de que haya suministro de energía eléctrica, nadie podía salir de noche, ya que el mal andaba suelto, así decían los antepasados”, relató Lorenzo Balam, vecino de la comunidad, quien recordó las historias sobrenaturales que escuchó desde niño y que durante generaciones sembraron temor entre los habitantes del pueblo.

De acuerdo con los relatos antiguos, existía un horario prohibido: desde las 00:00 hasta las 3:00 de la madrugada. En esas horas, aseguraban, las calles quedaban dominadas por seres extraños que provocaban accidentes, desapariciones y sucesos inexplicables.

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“Mi abuelo nos decía que nada de pasear a esas horas, uno debería permanecer en casa. En ese lapso el demonio anda libre, muchos no lo creen, pero es real”, afirmó Lorenzo.

Los pobladores cuentan que, en aquellos años, las personas evitaban incluso cruzar solas las calles o internarse en el monte durante la noche. El miedo era tan grande que muchos adultos mayores cargaban siempre un chicote, un látigo que, según la creencia popular, servía para espantar las malas energías al golpear el aire.

Las leyendas narran que varias personas desaparecieron misteriosamente mientras realizaban actividades nocturnas, principalmente en zonas alejadas y montes solitarios. Algunos lugareños atribuían esos hechos al llamado “mal aire”, una presencia oscura que, según la tradición oral, se apoderaba de quienes caminaban fuera de sus hogares en plena madrugada.

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“Hubo gente que dicen que no volvió a sus casas, por lo que no se supo más de ello. Eso pasó hace más de 100 años cuando era muy fuerte esa creencia en los pueblos”, recordó el vecino.

Con la llegada de la energía eléctrica, las historias comenzaron a perder fuerza. Las calles iluminadas redujeron el miedo colectivo y muchos habitantes dejaron de creer en las antiguas advertencias.

“Cuando llegó la energía eléctrica todo ese temor se le fue quitando a la gente, según se cuenta que al mal no le gusta la claridad y sólo sale en lugares muy oscuros”, explicó Lorenzo.

Aunque hoy en día las nuevas generaciones consideran estos relatos simples leyendas de pueblo, todavía existen personas que prefieren no caminar solas durante la madrugada. En Telchac Pueblo, algunos aseguran que la noche sigue guardando secretos que nadie ha podido explicar.

“Tal vez los tiempos han cambiado, pero siempre hay que andar encomendados, no sabemos qué puede pasar, estos seres extraños siempre andan sueltos por todos lados”, culminó Lorenzo Balam.