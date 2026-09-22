¿Cómo es Yucatán en otoño? Clima, Hanal Pixán, mucbipollo y los aromas de la temporada

El otoño llega a Yucatán cada año entre septiembre y diciembre, una época en la que el paisaje, el clima y las tradiciones comienzan a cambiar.

Aunque el estado mantiene buena parte de su característico ambiente cálido, durante estos meses también pueden presentarse periodos de aire fresco, especialmente con la llegada de frentes fríos hacia el cierre del año.

Astronómicamente, el otoño de 2026 inicia el 22 de septiembre, con el equinoccio de otoño, y se extenderá hasta el 21 de diciembre, cuando comenzará el invierno.

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En Yucatán, sin embargo, la sensación de esta temporada no llega de un día para otro: se construye poco a poco entre mañanas más agradables, cambios en el viento, lluvias ocasionales y, posteriormente, los primeros descensos importantes de temperatura.

¿Cómo es el clima de Yucatán en otoño?

El otoño yucateco no significa que el estado se vuelva frío durante varios meses. Septiembre, octubre y noviembre todavía pueden registrar temperaturas superiores a lo habitual.

De acuerdo con Procivy, para la temporada invernal 2026-2027 se prevé que septiembre, octubre y noviembre mantengan un predominio de ambiente cálido, aunque con la posibilidad de descensos temporales provocados por masas de aire frío.

El equinoccio marcará el inicio astronómico del otoño en Yucatán / Especial

Es hacia diciembre cuando las temperaturas comienzan a acercarse más a los valores normales de la temporada y aumenta la posibilidad de sentir amaneceres y noches frescas.

Los descensos pueden ser de corta duración y variar dependiendo de la intensidad y trayectoria de los frentes fríos.

Por eso, quienes viven o visitan Yucatán durante el otoño pueden encontrarse con días todavía calurosos y húmedos, pero también con mañanas en las que una camisa de manga larga o una chamarra ligera resulta necesaria.

En esta época también comienzan a sentirse con mayor frecuencia los cambios en el viento. Algunos sistemas frontales pueden provocar lluvias puntuales, incremento del viento y modificaciones temporales en las condiciones de la costa.

Hanal Pixán: una de las tradiciones que marca el otoño en Yucatán

Si existe una celebración que identifica al otoño yucateco, esa es el Hanal Pixán, también conocido como la “comida de las ánimas”.

Esta tradición de origen maya se realiza del 31 de octubre al 2 de noviembre, cuando las familias recuerdan a sus seres queridos fallecidos mediante altares, velas, flores y alimentos preparados especialmente para la ocasión.

El primer día está dedicado a los niños; el segundo, a los adultos fallecidos; y el tercero corresponde a las ánimas en general. Los altares se convierten en espacios donde se colocan los alimentos y bebidas que, de acuerdo con la tradición, se ofrecen a las almas durante estos días.

El Hanal Pixán tiene otros elementos distintos al altar de Día de Muertos / Especial

Durante estas fechas, las calles, casas, escuelas, municipios y espacios públicos de Yucatán también suelen llenarse de altares y actividades relacionadas con el Día de Muertos.

Mucbipollo, xec y otros sabores del otoño yucateco

La comida es uno de los elementos centrales del Hanal Pixán y también una de las formas más reconocibles de vivir el otoño en Yucatán.

El protagonista de la temporada es el mucbipollo o pib, una preparación elaborada con masa de maíz, manteca y carne de pollo y cerdo, condimentada y envuelta tradicionalmente en hojas de plátano.

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Su preparación tradicional consiste en cocinarlo bajo tierra, aunque actualmente también existen versiones preparadas en hornos.

Otro alimento característico es el xec, una mezcla de frutas que puede incluir naranja, mandarina y jícama, además de chile molido. Su presencia en las ofrendas del Hanal Pixán es parte de la gastronomía asociada con estas fechas.

También aparecen otros sabores de temporada como el atole nuevo, dulces de papaya, coco y pepita, tamales de x’pelón y vaporcitos.

¿Y el pan de muerto en Yucatán?

Aunque el pan de muerto no es originario de Yucatán, con el paso del tiempo se ha incorporado a las celebraciones de Día de Muertos en el estado.

El pan de muerto no forma parte del Janal Pixán tradicionalmente, pero se ha implementado / Especial

De esta manera, durante octubre y noviembre pueden convivir en Yucatán las preparaciones tradicionales de la gastronomía maya con elementos que se han incorporado posteriormente a las celebraciones del Día de Muertos.

El olor del otoño: cempasúchil, velas e incienso

El otoño en Yucatán también puede reconocerse por los aromas que acompañan las celebraciones.

El olor del cempasúchil comienza a relacionarse con los altares y las festividades de Día de Muertos. Sus flores amarillas y anaranjadas forman parte del ambiente visual de estas fechas, mientras que las velas y el incienso aportan otros aromas característicos.

El incienso tiene una presencia especial en los altares. En espacios donde se realizan altares públicos, esta combinación puede convertirse en una de las características más reconocibles de la temporada: flores, humo de incienso, velas encendidas y comida recién preparada.