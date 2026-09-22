Activan Plan Marina por Huracán Polo categoría 5 y despliega personal en el Pacífico

La Secretaría de Marina (Semar) activó el Plan Marina en su fase de prevención ante el Huracán Polo, que este martes 22 de septiembre se mantiene como categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

La dependencia informó que desplegó personal y recursos en distintos estados del litoral del Pacífico con el objetivo de apoyar a la población civil en caso de que las condiciones meteorológicas provoquen afectaciones.

De acuerdo con el aviso de las 09:00 horas, Polo se ubicaba al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora y rachas de 325 km/h. Su circulación mantiene probabilidad de lluvias intensas, viento fuerte y oleaje elevado en el occidente y sur del país.

¿Qué estados están bajo vigilancia por el Huracán Polo?

La Marina mantiene preparadas unidades en Baja California, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Guerrero y Michoacán.

Entre las regiones navales involucradas se encuentran la Segunda, Cuarta, Sexta y Octava, que en conjunto disponen de miles de elementos, embarcaciones, buques, vehículos, plantas potabilizadoras, cocinas móviles y maquinaria pesada.

Noticia Destacada Huracán Polo alcanza categoría 5: SMN alerta por lluvias intensas, vientos y oleaje en cinco estados

El SMN prevé lluvias puntuales intensas en Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de lluvias muy fuertes en Jalisco.

¿Qué significa la fase de prevención del Plan Marina?

La fase preventiva contempla medidas para reducir riesgos antes de que ocurra una emergencia, así como preparar recursos humanos y materiales ante una posible afectación.

La propia Semar establece que el Plan Marina tiene como misión auxiliar a la población civil ante desastres o emergencias, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

⚓️ La @SEMAR_mx activó el Plan Marina en su Fase de Prevención en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero y Michoacán, para auxiliar a la población civil que pueda verse afectada ante la presencia del huracán #Polo categoría uno. pic.twitter.com/txC8vj9sqL — IMER Noticias (@IMER_Noticias) September 21, 2026

Entre las recomendaciones para la población se encuentran preparar un plan familiar, tener una mochila de emergencia, resguardar documentos importantes, contar con lámparas y baterías y asegurar objetos que puedan desprenderse por el viento.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre Polo debido a que, aunque su centro permanece sobre el océano, sus bandas nubosas pueden provocar lluvias intensas, inundaciones, deslaves y oleaje elevado en zonas costeras del Pacífico mexicano.

IO