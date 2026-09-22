Investigan presunta red de extorsión y cobro de piso en Mérida tras amenazas a comerciantes de Ciudad Caucel

Agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI), de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cumplen con diligencias relacionadas con una presunta red de extorsión y cobro de piso que afectó a locatarios y pequeños comerciantes del fraccionamiento Ciudad Caucel, poniente de Mérida.

La investigación se inició a partir de denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en las que se señalan presuntos cobros indebidos acompañados de amenazas con obstaculizar las actividades comerciales de quienes se negaran a cubrir las cantidades exigidas.

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De acuerdo con información asentada en las carpetas de investigación, una de las afectadas, identificada como Leidy María, acudió ante la FGE para presentar una denuncia, la cual quedó registrada bajo el expediente UNAT/4849/2026/D/UNATD.

Según lo expuesto en la querella, la denunciante habría enfrentado inicialmente dificultades administrativas para rendir su declaración, situación que requirió la intervención de personal de atención ciudadana de la Fiscalía y asesoría legal particular.

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La denuncia es contra un individuo identificado con las iniciales R.K., así como contra una agrupación denominada “La Concordia”.

Los presuntos cobros fueron mediante depósitos bancarios a cuentas a nombre de una persona identificada como O.B., presunta cónyuge del principal señalado.