Síguenos

Última hora

Yucatán

Continúan en vigilancia 148 personas por caso de “ameba comecerebros” en Mérida

Yucatán / Mérida

Investigan presunta red de extorsión y cobro de piso en Mérida tras amenazas a comerciantes de Ciudad Caucel

La SSP Yucatán encabeza las investigaciones en contra de una agrupación denominada “La Concordia”.

Por Alejandro Collí

22 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Investigan extorsión contra comerciantes de Mérida
Investigan extorsión contra comerciantes de Mérida / Especial

Agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI), de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cumplen con diligencias relacionadas con una presunta red de extorsión y cobro de piso que afectó a locatarios y pequeños comerciantes del fraccionamiento Ciudad Caucel, poniente de Mérida.

La investigación se inició a partir de denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en las que se señalan presuntos cobros indebidos acompañados de amenazas con obstaculizar las actividades comerciales de quienes se negaran a cubrir las cantidades exigidas.

Yucatán podría tener un diciembre más caluroso antes de los frentes fríos más intensos

Noticia Destacada

Yucatán enfrentaría un invierno atípico: prevén calor en diciembre y frío más intenso en enero y febrero

De acuerdo con información asentada en las carpetas de investigación, una de las afectadas, identificada como Leidy María, acudió ante la FGE para presentar una denuncia, la cual quedó registrada bajo el expediente UNAT/4849/2026/D/UNATD.

Según lo expuesto en la querella, la denunciante habría enfrentado inicialmente dificultades administrativas para rendir su declaración, situación que requirió la intervención de personal de atención ciudadana de la Fiscalía y asesoría legal particular.

Segey confirma terreno para construir nueva escuela primaria en Tizimín

Noticia Destacada

Primaria de Tizimín donde se derrumbó el techo de un salón tendrá nueva sede; ya hay terreno para las obras

La denuncia es contra un individuo identificado con las iniciales R.K., así como contra una agrupación denominada “La Concordia”.

Los presuntos cobros fueron mediante depósitos bancarios a cuentas a nombre de una persona identificada como O.B., presunta cónyuge del principal señalado.

Te puede interesar