Kanasín, Umán y Progreso incorporaron juntos 60 mil 141 habitantes en cinco años, mil 356 más que Mérida

El crecimiento poblacional de Yucatán comienza a mostrar con mayor claridad un desplazamiento hacia los municipios que rodean a Mérida y hacia la costa.

Mientras la capital aumentó 5.9% su población entre el 2020 y el 2025, Kanasín creció 25.9%, Umán 18.35% y Progreso 16.27%, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Los tres municipios sumaron en conjunto 60 mil 141 habitantes durante el quinquenio.

Mérida, por su parte, incorporó 58 mil 785. Eso significa que Kanasín, Umán y Progreso juntos agregaron más población nueva que la capital en los últimos cinco años, aunque Mérida continúa siendo por amplio margen el municipio más habitado del estado.

En el 2020 la capital tenía 995 mil 129 residentes y para 2025 alcanzó un millón 53 mil 914. Fue un incremento de 58 mil 785 personas y de 5.9%. Kanasín mantuvo el segundo lugar estatal, pero avanzó a un ritmo mucho mayor. Su población pasó de 141 mil 939 a 178 mil 651 habitantes, lo que representa 36 mil 712 personas adicionales y un crecimiento de 25.86%.

En términos proporcionales, Kanasín aumentó más de cuatro veces más rápido que Mérida.

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Umán registró otro de los mayores saltos. Pasó de 69 mil 147 habitantes en 2020 a 81 mil 836 en el 2025, con 12 mil 689 nuevos residentes y un crecimiento de 18.35%.

Progreso aumentó de 66 mil 8 a 76 mil 748 habitantes. El municipio costero sumó 10 mil 740 personas y creció 16.27% en cinco años.

Sin cambios entre los 10 mayores

Aunque las velocidades de crecimiento fueron distintas, los 10 municipios más poblados de Yucatán conservaron las mismas posiciones que tenían en el 2020. Después de Mérida y Kanasín aparece Valladolid, que pasó de 85 mil 460 a 91 mil 773 habitantes. Ganó 6 mil 313 residentes y creció 7.39%.

Tizimín permanece en cuarto sitio con 83 mil 848 habitantes, frente a 80 mil 672 del 2020. El aumento fue de 3 mil 176 personas, equivalente a 3.94%.

Umán ocupa el quinto lugar y Progreso el sexto. Tekax continúa en la séptima posición, aunque prácticamente se mantuvo estable: pasó de 45 mil 62 a 45 mil 712 habitantes, apenas 650 más y un crecimiento de 1.44%. Ticul permanece octavo con 43 mil 675 habitantes, 3 mil 180 más que hace cinco años y un avance de 7.85%.

Chemax conserva el noveno lugar, pero presenta uno de los crecimientos importantes entre los municipios grandes. Pasó de 38 mil 934 a 43 mil 146 habitantes, un incremento de 4 mil 212 personas y de 10.82%. Motul cierra los primeros 10, con 39 mil 547 habitantes, mil 743 más que en el 2020 y un aumento de 4.61%.

Municipios que pierden población

En el extremo opuesto, los municipios menos poblados continúan concentrados principalmente en comunidades pequeñas del oriente, centro y litoral del estado.

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Quintana Roo permanece como el municipio con menos habitantes de Yucatán, aunque por primera vez en esta comparación supera el millar. Pasó de 976 habitantes en el 2020 a mil 36 en 2025, apenas 60 personas adicionales.

Sanahcat continúa como el segundo menos poblado, con mil 728 habitantes, sólo 27 más que hace cinco años. Cuncunul alcanzó mil 870 habitantes después de sumar 156, mientras Teya pasó de mil 917 a mil 990 y Sudzal de mil 949 a 2 mil 50.

No todos crecieron. Suma de Hidalgo perdió 57 habitantes y quedó en mil 800. Tepakán bajó de 2 mil 133 a 2 mil 50, una reducción de 83 personas. Bokobá perdió 16 y quedó en 2 mil 151.

Pero el descenso más pronunciado ocurrió en San Felipe. El municipio costero tenía 2 mil 118 habitantes en el 2020 y ahora registra mil 813. La pérdida fue de 305 personas, equivalente a 14.4% de su población en apenas cinco años.

Entre los municipios con poca población destaca Telchac Puerto. Aunque continúa entre los 10 menos habitados del estado, pasó de mil 915 habitantes en el 2020 a 2 mil 163 en el 2025. Ganó 248 residentes, un incremento de 12.95%.