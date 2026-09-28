Escuelas privadas de Yucatán ya restringen celulares antes de la nueva regulación nacional

La restricción al uso de teléfonos celulares que comenzará a aplicarse en las escuelas del país a partir del 3 de noviembre encuentra a buena parte de los colegios privados de Yucatán con reglas similares ya en funcionamiento.

El presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares en Yucatán, Elías Dájer Fadel, aseguró que numerosos planteles afiliados aplican desde hace tiempo mecanismos para impedir que los teléfonos interfieran con las actividades académicas.

En algunos casos, explicó, los alumnos ni siquiera llevan el celular a la escuela y la comunicación con madres y padres de familia se realiza mediante líneas telefónicas y protocolos internos.

La nueva regulación federal establece que, en educación básica, los dispositivos no podrán utilizarse durante la jornada escolar, incluidos clases y recreos, salvo excepciones justificadas. En educación media superior cada comunidad escolar podrá establecer limitaciones para un uso responsable y seguro, mientras que en educación superior se fomentará la autorregulación.

El acuerdo alcanza tanto a escuelas públicas como particulares del Sistema Educativo Nacional.

Para los colegios privados yucatecos, por tanto, el principal cambio no será comenzar desde cero, sino ajustar sus reglamentos a las nuevas disposiciones nacionales y precisar en qué circunstancias podrá utilizarse un dispositivo con fines educativos.

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Aprobación a la disposición

Dájer Fadel sostuvo que el sector coincide con limitar el uso indiscriminado durante las clases porque un alumno no puede mantener al mismo tiempo la atención en la actividad académica y en lo que ocurre en la pantalla de su teléfono.

La preocupación central, dijo, es evitar que mensajes, redes sociales, videos o juegos compitan con el docente por la atención del estudiante.

En los planteles donde ya existe una política restrictiva, el teléfono puede mantenerse fuera del aula, apagado o guardado, dependiendo del reglamento de cada institución.

El dirigente consideró, sin embargo, que la tecnología no debe entenderse únicamente como un problema.

El desafío está en diferenciar entre el celular utilizado como distractor y el dispositivo empleado como herramienta pedagógica bajo supervisión del docente.

Ese equilibrio también aparece en la regulación federal, que permite excepciones por necesidades educativas, médicas, de discapacidad o situaciones particulares y mantiene abierta la utilización de tecnologías de aprendizaje cuando exista una finalidad académica.

La Unesco reporta que 114 sistemas educativos ya cuentan con prohibiciones o regulaciones nacionales sobre teléfonos móviles en las escuelas / Especial

Más de 57 mil alumnos en escuelas privadas

La medida tiene un alcance considerable en Yucatán.

Durante el ciclo escolar 2024-2025, la SEP registró 57 mil 518 estudiantes de educación básica en planteles privados del estado, atendidos en 644 escuelas.

En todo el sistema educativo yucateco había 119 mil 656 alumnos inscritos en instituciones particulares, desde educación inicial hasta nivel superior.

Eso significa que decenas de miles de estudiantes de colegios privados quedarán formalmente sujetos a una norma nacional que, en numerosos casos, coincide con prácticas que sus propias escuelas ya habían establecido.

El acuerdo fue aprobado por unanimidad por las autoridades educativas de las 32 entidades y surgió después de una consulta en la que 81% de los docentes participantes se manifestó a favor de regular el uso de teléfonos celulares en las escuelas.

Antes de la decisión nacional, 16 entidades ya contaban con algún tipo de regulación sobre dispositivos digitales en los planteles.

La tendencia ya es mundial

La Unesco reportó en marzo de este año que 114 sistemas educativos, equivalentes a 58% de los países monitoreados, ya habían establecido prohibiciones nacionales o regulaciones sobre teléfonos móviles en escuelas.

En el 2023 la proporción era apenas de 24%. La expansión de estas medidas responde principalmente a preocupaciones relacionadas con distracción en el aula, convivencia, ciberacoso y bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Pero el propio organismo advierte que sacar el celular del salón no resuelve por sí mismo los riesgos del entorno digital.

Las escuelas también tienen que enseñar a los estudiantes a utilizar la tecnología de forma crítica, segura y responsable.

En Inglaterra, por ejemplo, la guía que exige ambientes escolares libres de teléfonos adquirió carácter obligatorio este año y también alcanza a escuelas independientes, aunque cada institución conserva margen para definir cómo aplicar la restricción.

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El control también debe llegar a casa

Para Dájer Fadel, la regulación no puede recaer exclusivamente sobre las escuelas.

La exposición a pantallas continúa fuera del horario escolar, por lo que madres, padres y tutores también deben establecer reglas en casa, particularmente entre los niños de menor edad.

La escuela puede limitar el teléfono durante algunas horas, pero no controlar cuánto tiempo pasa después un estudiante frente a redes sociales, videojuegos, plataformas de video u otras aplicaciones.

Por eso, consideró que el debate no debería reducirse a prohibir o permitir celulares.

La discusión de fondo es cuándo la tecnología contribuye al aprendizaje y cuándo empieza a competir con él.

Para muchos colegios privados de Yucatán, esa discusión comenzó antes de que existiera una regulación nacional.

A partir del 3 de noviembre, lo que hasta ahora dependía principalmente de los reglamentos internos tendrá también un marco común para todas las escuelas del país.