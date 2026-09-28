Clonan voces con Inteligencia Artificial para cometer fraudes telefónicos en Yucatán

Las llamadas de números desconocidos, mensajes que piden datos personales y enlaces que aparentan llevar a sitios oficiales se han convertido en algunas de las principales vías utilizadas para intentar cometer fraudes digitales, ahor utilizando Inteligencia Artificial (IA) .

Por ello, especialistas recomiendan –sobre todo a las personas adultas mayores– extremar precauciones antes de responder o proporcionar información.

Miguel Briceño Quijano, responsable del área de Tecnologías de Información y Comunicación de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), dijo que entre las prácticas más comunes se encuentran el phishing, el smishing y el vishing, modalidades que buscan obtener información personal mediante correos o páginas engañosas, mensajes de texto y llamadas telefónicas, respectivamente.

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Nueva modalidad

En Yucatán, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha informado que, de enero a junio del 2026, recibió 4 mil 121 reclamaciones; 28.8% estuvo relacionado con posibles fraudes, principalmente por consumos no reconocidos y operaciones vía internet.

Al respecto, Briceño Quijano advirtió que los defraudadores han comenzado a apoyarse en herramientas de Inteligencia Artificial, particularmente para imitar voces y hacer más creíbles llamadas en las que se hacen pasar por familiares o personas conocidas.

Ante una llamada en la que se informe sobre una supuesta emergencia familiar o se solicite dinero de manera urgente, el especialista recomendó no actuar bajo presión, sino verificar primero la situación mediante otra vía de comunicación. Esta misma precaución debe aplicarse ante mensajes que pidan contraseñas, datos bancarios o información personal.

Medidas básicas

Como medidas básicas de protección, Briceño Quijano sugirió utilizar contraseñas construidas a partir de frases fáciles de recordar para el usuario, pero difíciles de adivinar para terceros, además de activar la autenticación en dos pasos, tanto en redes sociales como en aplicaciones.

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También llamó a evitar publicar información que permita conocer rutinas personales o periodos en los que una vivienda permanecerá vacía, pues estos datos pueden ser aprovechados por los delincuentes.

Destacó además la importancia del acompañamiento de familiares y personas cercanas, especialmente para ayudar a configurar dispositivos, explicar el funcionamiento de nuevas aplicaciones y resolver dudas sin generar temor entre los usuarios.

Sin embargo, el riesgo de ser víctima de un fraude –subraya Briceño Quijano– no debe convertirse en una razón para que los adultos mayores dejen de utilizar las herramientas digitales.

En caso de sufrir algún engaño, recomendó pedir ayuda y conservar mensajes, números telefónicos, capturas de pantalla y demás evidencias que puedan contribuir a esclarecer lo ocurrido.