Yucatecos migrantes mantienen sus raíces: aprenden lengua maya desde Estados Unidos

El vínculo de los yucatecos que radican en Estados Unidos con sus raíces culturales se mantiene activo, incluso a miles de kilómetros de distancia. Actualmente, 42 personas residentes en distintas ciudades de ese país participan en un curso de lengua maya impartido por el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya).

El director del organismo, Feliciano Moo y Can, explicó que la iniciativa surgió durante las mesas de atención realizadas en ciudades de Estados Unidos y Canadá, donde migrantes yucatecos plantearon la necesidad de contar con clases de lengua maya. El curso comenzó esta semana mediante videollamadas desde las instalaciones del Indemaya.

El interés generado entre los participantes podría llevar a la apertura de un segundo grupo, en caso de reunirse un número suficiente de personas. Para el funcionario, la respuesta refleja que los años de residencia fuera de Yucatán no han eliminado el vínculo de los migrantes con su identidad y sus raíces culturales.

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De manera paralela, el Indemaya capacita a funcionarios del Poder Judicial para fortalecer el uso de la lengua maya en el sistema de justicia. El programa incluye a personal de juzgados y peritos, y contempla tres niveles de aprendizaje, tanto en el dominio oral como en la escritura del idioma.

Moo y Can destacó que contar con servidores públicos capaces de comunicarse en maya representa un primer paso para acercar la justicia a grupos que históricamente han enfrentado barreras lingüísticas y avanzar hacia un sistema que pueda atender de manera más plena a las comunidades indígenas.

El Indemaya cuenta actualmente con alrededor de 12 intérpretes y traductores mayas, quienes también han colaborado en diversos juicios y casos cuando son convocados por las instituciones correspondientes.

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El funcionario señaló que se busca incrementar el número de personas capacitadas, especialmente ante el panorama que abrirá la nueva Ley Indígena, pues se prevé que distintas instituciones tengan mayores obligaciones para garantizar la presencia de intérpretes y traductores de lengua maya cuando se atienda a población indígena.

Seminario internacional

En tanto, de mañana al 1 de octubre se realizará en el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida el Seminario Maaya’on e Identidad Cultural 2026. El encuentro reunirá a especialistas de México y de otros países, entre ellos Japón, Alemania, Estados Unidos, Chile, Francia y Canadá, para analizar los retos de la cultura maya y propiciar el intercambio entre investigadores, estudiantes y miembros de la comunidad maya.