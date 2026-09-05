Presidenta Sheinbaum anuncia 20 mil 700 viviendas, 198 consultorios y nuevas obras para Colima

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este sábado 5 de septiembre los resultados de su Segundo Informe de Gobierno correspondientes a Colima, durante el evento “Honestidad y resultados en Colima”, como parte de la gira nacional que inició el 3 de septiembre en Morelos.

Durante su mensaje, la mandataria federal aseguró que su administración mantendrá la política de informar directamente en las 32 entidades y destacó los programas sociales y las obras de infraestructura que se desarrollan en Colima.

Sheinbaum también reiteró su defensa de la soberanía nacional y señaló que recientemente envió una iniciativa para establecer en la Constitución que quien ocupe la Presidencia de México no pueda contar con doble o triple nacionalidad.

¿Cuántas personas reciben programas del Bienestar en Colima?

La Presidenta informó que 245 mil 365 personas en Colima reciben algún apoyo de los programas del Bienestar, con una inversión anual de alrededor de 6 mil millones de pesos.

Entre los beneficiarios se encuentran 92 mil 288 adultos mayores con pensión, 12 mil 634 personas con discapacidad y 9 mil 25 jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

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También reportó 22 mil mujeres beneficiarias de Pensión Mujeres Bienestar, 29 mil 231 estudiantes de secundaria con beca y 36 mil 161 niñas y niños de primaria que recibieron apoyo para útiles escolares.

Colima tendrá 20 mil 700 viviendas nuevas

En materia de vivienda, Sheinbaum anunció la construcción de 20 mil 700 viviendas nuevas dirigidas principalmente a familias de menores ingresos.

Además, informó que 53 mil familias ya se beneficiaron con la reestructuración de créditos de Infonavit y Fovissste, mientras mil viviendas han sido regularizadas.

La mandataria también destacó ampliaciones de preparatorias y la construcción del nuevo Hospital General de Zona del IMSS en Manzanillo.

¿Qué obras carreteras y de agua anunció Sheinbaum?

Entre los proyectos mencionados están la reconstrucción de puentes en Coquimatlán, Ixtlahuacán y Colima, además de un nuevo puente de acceso a Manzanillo.

También señaló que la modernización de la autopista Armería-Manzanillo registra un avance de 70%, mientras el proyecto de agua para Colima lleva aproximadamente 40 por ciento.

Sheinbaum anuncia 198 consultorios de salud para Colima

Uno de los principales anuncios fue la instalación de 198 consultorios de atención primaria en Colima, como parte de un programa nacional que contempla 12 mil espacios de este tipo.

Los consultorios tendrán equipo médico, computadora y una pequeña farmacia con 60 medicamentos básicos. Sheinbaum indicó que deberán comenzar a operar en enero de 2027.

La Presidenta agregó que se lanzará una convocatoria para incorporar médicos y personal de enfermería, incluidos profesionales jubilados que deseen continuar atendiendo sin perder su pensión.

Sheinbaum promete consultas por ampliación del puerto de Manzanillo

Al inicio del evento, un grupo manifestó su rechazo a la ampliación del puerto de Manzanillo. Sheinbaum aseguró que su gobierno mantendrá el diálogo y posteriormente afirmó que las decisiones sobre el proyecto se tomarán con consultas a habitantes y pescadores.

“No vamos a hacer nada que afecte ni al medio ambiente ni a los pescadores”, sostuvo al cierre de su discurso.

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