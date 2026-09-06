Tarjeta Va y Ven para estudiantes: ¿Cuándo vence y cómo renovarla en septiembre?

Este mes de septiembre, cientos de tarjetas de tarifa estudiante del Sistema Va y Ven podrían perder su vigencia tras llegar a su tiempo para que los beneficiarios de la tarifa de $5.00 pesos deban acudir a renovarla.
Si eres estudiante y utilizas el transporte público de manera frecuente, es importante revisar la fecha de vencimiento de tu tarjeta para evitar inconvenientes al momento de abordar las unidades del sistema Va y Ven.
Vigencia de la tarjeta de estudiante Va y Ven
La vigencia de la credencial depende del nivel educativo y del grado que curse el estudiante. Por ello, no todos los alumnos tienen la misma fecha de vencimiento.
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- Educación básica (Primaria) De 1ero a 5to grado: 2 años de vigencia. 6to grado: 1 año de vigencia.
- Educación básica (Secundaria) De 1ero a 2do grado: 2 años de vigencia. 3er grado: 1 año de vigencia.
- Educación media superior, superior y maestrías: 6 meses de vigencia.
¿Qué se necesita para renovar la tarjeta Va y Ven de estudiante?
Para realizar el trámite es necesario acudir de manera presencial a uno de los módulos de credencialización. El beneficiario debe presentarse personalmente y llevar la documentación requerida tanto en original como en copia. Los requisitos son:
- Identificación oficial.
- CURP, en caso de que el estudiante sea menor de edad.
- Constancia de estudios.
- Comprobante de domicilio.
Se recomienda reunir los documentos antes de acudir al módulo para agilizar el proceso de renovación.
¿Cuánto cuesta la tarjeta Va y Ven para estudiantes?
La primera tarjeta de estudiante Va y Ven es gratuita. También se mantiene sin costo la reposición cuando la credencial haya vencido y corresponda realizar nuevamente el trámite. En caso de extravío, el costo de reposición es de 65 pesos.
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¿Dónde se puede renovar la tarjeta Va y Ven?
Los trámites de credencialización pueden realizarse en distintos módulos ubicados en Mérida y en el interior del estado. Las sedes son:
- Mercado San Benito.
- Plaza Oriente.
- Plaza Las Américas.
- Plaza Fiesta.
- Gran Plaza.
- Oficinas Va y Ven de Valladolid.
- Oficinas Va y Ven de Tizimín.