Tarjeta Va y Ven para estudiantes: ¿Cuándo vence y cómo renovarla en septiembre?

Este mes de septiembre, cientos de tarjetas de tarifa estudiante del Sistema Va y Ven podrían perder su vigencia tras llegar a su tiempo para que los beneficiarios de la tarifa de $5.00 pesos deban acudir a renovarla.

Si eres estudiante y utilizas el transporte público de manera frecuente, es importante revisar la fecha de vencimiento de tu tarjeta para evitar inconvenientes al momento de abordar las unidades del sistema Va y Ven.

Vigencia de la tarjeta de estudiante Va y Ven

La vigencia de la credencial depende del nivel educativo y del grado que curse el estudiante. Por ello, no todos los alumnos tienen la misma fecha de vencimiento.

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Educación básica (Primaria) De 1ero a 5to grado: 2 años de vigencia. 6to grado: 1 año de vigencia.

2 años de vigencia. 1 año de vigencia. Educación básica (Secundaria) De 1ero a 2do grado: 2 años de vigencia. 3er grado : 1 año de vigencia.

2 años de vigencia. : 1 año de vigencia. Educación media superior, superior y maestrías: 6 meses de vigencia.

¿Qué se necesita para renovar la tarjeta Va y Ven de estudiante?

Para realizar el trámite es necesario acudir de manera presencial a uno de los módulos de credencialización. El beneficiario debe presentarse personalmente y llevar la documentación requerida tanto en original como en copia. Los requisitos son:

Identificación oficial.

CURP, en caso de que el estudiante sea menor de edad.

Constancia de estudios.

Comprobante de domicilio.

Se recomienda reunir los documentos antes de acudir al módulo para agilizar el proceso de renovación.

¿Cuánto cuesta la tarjeta Va y Ven para estudiantes?

La primera tarjeta de estudiante Va y Ven es gratuita. También se mantiene sin costo la reposición cuando la credencial haya vencido y corresponda realizar nuevamente el trámite. En caso de extravío, el costo de reposición es de 65 pesos.

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¿Dónde se puede renovar la tarjeta Va y Ven?

Los trámites de credencialización pueden realizarse en distintos módulos ubicados en Mérida y en el interior del estado. Las sedes son: