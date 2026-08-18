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¿Perdiste tu tarjeta de estudiante Va y Ven? Esto cuesta la reposición

En caso de extraviar la tarjeta de estudiante Va y Ven, se puede solicitar una reposición, la cual tendrá un costo.

Por Redacción Por Esto!

18 de ago de 2026

1 min

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La tarjeta Va y Ven de estudiante ofrece descuentos
La tarjeta Va y Ven de estudiante ofrece descuentos / Especial

La tarjeta Va y Ven para estudiantes es necesaria para acceder a la tarifa social del transporte público en Yucatán, por lo que perderla puede representar un gasto adicional si se requiere una nueva credencial.

A diferencia de la renovación por vencimiento, la reposición de una tarjeta extraviada sí tiene un costo, por lo que conviene conocer el procedimiento y los documentos que se deben presentar antes de acudir a un módulo.

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¿Cuánto cuesta reponer una tarjeta Va y Ven de estudiante?

La reposición de la tarjeta Va y Ven para estudiantes por extravío cuesta 65 pesos.

Este pago aplica cuando el estudiante pierde su credencial y necesita obtener una nueva. En cambio, la primera tarjeta para estudiantes es gratuita, al igual que la reposición que corresponda cuando la credencial haya vencido y sea necesario renovarla.

Por ello, si la tarjeta únicamente llegó a su fecha de vencimiento, el trámite no representa el mismo costo que reponer una credencial extraviada.

¿Qué documentos necesitas para renovar la tarjeta Va y Ven?

El trámite debe realizarse de manera presencial en un módulo de credencialización. El estudiante debe acudir personalmente y presentar la documentación correspondiente en original y copia. Los requisitos son:

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  • Identificación oficial.
  • CURP, cuando el estudiante sea menor de edad.
  • Constancia de estudios.
  • Comprobante de domicilio.

Es recomendable llevar todos los documentos completos para evitar retrasos o tener que regresar al módulo por algún requisito.

¿Dónde reponer o renovar la tarjeta Va y Ven de estudiante?

El trámite puede realizarse en diferentes módulos de credencialización de Mérida y el interior de Yucatán.

Las sedes disponibles son:

  • Mercado San Benito.
  • Plaza Oriente.
  • Plaza Las Américas.
  • Plaza Fiesta.
  • Gran Plaza.
  • Oficinas Va y Ven de Valladolid.
  • Oficinas Va y Ven de Tizimín.

Antes de acudir, es importante tomar en cuenta el horario de atención, ya que los módulos de credencialización cierran a las 16:00 horas.

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