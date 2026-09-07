Parece una playa tranquila, pero entrar al agua en la bocana de Chuburná puede ser peligroso

La Policía Municipal reiteró el llamado a visitantes y habitantes para evitar ingresar al mar en la zona de la bocana de Chuburná Puerto, debido a la fuerza de las corrientes que se registran en este punto y que representan un riesgo para quienes acuden a bañarse.

Durante los últimos días, las condiciones de vaciante han generado una apariencia de tranquilidad en las aguas de la bocana; sin embargo, las autoridades advirtieron que esta situación no elimina el peligro.

Elementos municipales han detectado a personas ingresando al agua durante sus recorridos de vigilancia, por lo que les solicitan retirarse de inmediato.

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El comandante de la Policía Municipal, Omar de la Cruz Herrera Cocom, señaló que algunos bañistas acatan la recomendación en el momento, pero posteriormente regresan a la zona e incluso otros visitantes se incorporan, pese a los señalamientos colocados para advertir sobre el peligro.

Recordó que en 2018 una mujer y sus dos hijas fueron arrastradas por la corriente en este punto y tuvieron que ser auxiliadas por pescadores.

Ese mismo año, un vehículo cayó a la bocana y fue desplazado por la fuerza del agua, hechos que evidenciaron las condiciones de riesgo de este acceso al puerto de abrigo.

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Ante estos antecedentes, fueron colocados letreros para prohibir el ingreso al agua. La autoridad municipal indicó que la zona puede ser utilizada para actividades de pesca, pero no como área de recreación acuática.

Las autoridades buscan prevenir accidentes y evitar que las condiciones de la corriente pongan en riesgo a familias y visitantes que acuden a las comisarías costeras.

La corporación exhortó especialmente a las familias que acuden con menores de edad a no permitir que se acerquen al agua en este sector, pues un descuido puede ocasionar que una persona sea sorprendida por la corriente y tenga dificultades para regresar a la orilla. Por ello, se recomendó respetar los señalamientos y atender las indicaciones de los elementos de seguridad que realizan recorridos constantes en la zona.