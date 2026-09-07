Ángela Aguilar afirma que nunca haría canciones para 'tirarle' a otras personas

Hace poco unos días, Ángela Aguilar sorprendió al público, al otorgar una entrevista a Alex Rodríguez para el programa ¡Siéntese quien pueda!, ahí decidió hablar sobre su música y el papel que tiene ella en el regional mexicano.

Además, la famosa fue cuestionada sobre transformar sus experiencias personales en canciones, revelando el tipo de historias que le gustaría llevar a sus fans, aunque aseguró que ella no podría componer temas de la forma en que lo hace la colombiana Shakira.

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Ángela Aguilar habló sobre el estilo de hacer música de Shakira

Cabe mencionar que no desaprovecho la oportunidad para elogiar a Shakira, mencionando que es una de las cantantes más completas, pero sí aseguró que no podría escribir una canción en contra de una persona.

“Yo no podría hacer nada como Shakira porque she’s too good. Para mí en particular, nunca me sentiría cómoda como, no sé, una canción tirándole a alguien o inspirada en algo negativo de alguien”.

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Detalló que su música no la toma como algo sencillo, por lo que siempre busca cuidar la energía que le pone a sus canciones cuando las canta.

“Para mí la música es súper sagrada y quiero cuidarla lo más posible, también la energía que yo siento al repetirla en un escenario. Como que no va con mi personalidad”

También, compartió que su segundo álbum es algo que le emociona, pues estuvo en el proceso creativo, en los arreglos que se hicieron y en la selección de los temas.

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