Padres de familia alertan por falta de seguridad ante feria en Ah Kim Pech

Padres de familia con sus hijos menores de edad piden a las autoridades condiciones de seguridad y vigilancia, al verse afectados por la instalación de juegos mecánicos para la realización de las ferias de San Román y San Francisco, al tener que caminar ahora varios kilómetros para llevar a sus hijos al Jardín de Niños “Federico Froebel”, ubicado en el parque Campeche, en el área de Ah Kim Pech.

A una semana de que personal de Protección Civil del Ayuntamiento de Campeche mandara a cerrar el tránsito vehicular en las avenidas Fundadores y prolongación de la Francisco I. Madero, ahora los niños, acompañados de sus tutores, tienen que caminar desde las avenidas Miguel Alemán o Gustavo Díaz Ordaz hasta dicho plantel educativo, donde, sobre todo, las madres de familia se sienten inseguras al pasar entre trabajadores de la feria de la empresa “Roca”, contratada para el entretenimiento de la ciudadanía.

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“Consideramos que estuvo mal que cerraran el paso al reubicar la feria en este sector, donde hay escuelas y muchos centros de trabajo. Eso no lo tomaron en cuenta las autoridades, por lo que pedimos condiciones de seguridad y vigilancia, porque hay gente foránea con mal aspecto y da miedo que nos agreda. Como cada año ocurre con las ferias, se incrementan hasta los robos en los barrios por gente con malas mañas que llega con estas empresas”, manifestó Yolanda Canul, madre.

Padres de familia también demandan a las autoridades municipales condiciones de seguridad ante las líneas de cables que comenzaron a colocar en el piso, por donde tienen que pasar junto con sus hijos a la salida del kínder.

“Sí necesitamos condiciones de seguridad. Ahora tengo que estacionar mi coche en el muelle del Siete de Agosto y caminar entre cables cargados de energía de los juegos mecánicos, los cuales se ven hasta con forros en malas condiciones. Han ocurrido accidentes en otros estados por estas instalaciones de líneas y ahora, por bastante tiempo, sobre todo las madres de familia con los niños, se van a arriesgar a pasar acá”, indicó Moisés Molina, padre de familia.

Hace dos meses, dueños de restaurantes denunciaron cortocircuitos y fallas en las luminarias por postes en mal estado que, desde hace años, las autoridades municipales no mandaron a rehabilitar en el parque Campeche.

“Ojalá que las autoridades atiendan los problemas de alumbrado que hay en esta zona, que sobre todo es muy concurrida por los restaurantes. Ahora que va a concentrar más personas, debieron sustituir los postes de alumbrado en mal estado por nuevos”, comentó Gilberto Bazán, ciudadano del sector.

Con el inicio del funcionamiento de los juegos mecánicos, vecinos de San Francisco también esperan más quejas por la falta de espacios de estacionamiento para vehículos que se concentrarían en el área del malecón Pedro Sainz de Baranda.