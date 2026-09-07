Trump presenta posible uniforme de la Fuerza Espacial de EU y desata críticas por parecido con las SS nazis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó controversia en redes sociales después de publicar una imagen del posible uniforme que utilizarían integrantes de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, una propuesta que rápidamente fue cuestionada por usuarios debido a su parecido con la indumentaria asociada con las SS del régimen nazi.

La imagen, difundida por Trump en su plataforma Truth Social, fue creada mediante inteligencia artificial y muestra un atuendo predominantemente negro, acompañado de botas altas, cinturón y gorra. De acuerdo con el mandatario, el diseño busca recuperar elementos de “disciplina y funcionalidad” inspirados en la película Starship Troopers.

El uniforme que provocó críticas en redes sociales

Tras la publicación, numerosos usuarios señalaron similitudes visuales entre el atuendo mostrado y los uniformes utilizados por las Schutzstaffel (SS), organización paramilitar de la Alemania nazi.

La controversia se mantiene debido a que, hasta el momento, no está confirmado que la vestimenta difundida por Trump corresponda al uniforme oficial y definitivo de la Fuerza Espacial. La publicación podría tratarse de una propuesta conceptual.

El diseño también fue comparado con elementos de personajes de la cultura popular, particularmente con la estética de Darth Vader, de la saga Star Wars.

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Trump impulsa su agenda espacial

La publicación ocurre en medio de una serie de acciones de la administración Trump para fortalecer el papel de Estados Unidos en el ámbito espacial.

El mandatario también difundió recientemente una imagen de la Luna acompañada por el mensaje “la luna es nuestra”, junto con una pequeña bandera estadounidense.

A finales de agosto, Trump anunció además la creación de la Academia Espacial de Estados Unidos, destinada a formar a nuevas generaciones de especialistas vinculados con el sector.

La iniciativa contempla preparar no solamente a astronautas, sino también a científicos, ingenieros, operadores, empresarios, funcionarios públicos y personal militar.

Donald Trump’s new Space Force uniform is inspired by the outfits from a film that draws on Nazi aesthetics



🔗 https://t.co/KFLG7sNa2R pic.twitter.com/tlQPDTIlCW — The Telegraph (@Telegraph) September 7, 2026

De acuerdo con la propuesta presidencial, quienes concluyan su formación deberán cumplir un periodo de servicio en las Fuerzas Armadas o en la NASA, como parte de la estrategia para ampliar las capacidades estadounidenses en materia espacial.

Por ahora, la imagen del uniforme permanece como una propuesta difundida por Trump y no existe confirmación de que ese diseño vaya a convertirse en la vestimenta oficial de los integrantes de la Fuerza Espacial.

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