Síguenos

Última hora

México

México y EU despliegan operación antidrones “Águila Alta” en frontera Tijuana-San Diego

Yucatán / Sucesos

Mujer halla a su hijo sin vida en su departamento en Montes de Amé, Mérida

Un hombre fue encontrado sin vida en su departamento en Mérida luego de que su familia llevara horas sin saber de él.

Por Redacción Por Esto!

8 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Se desconoce la causa de muerte del hombre en Mérida
Se desconoce la causa de muerte del hombre en Mérida / Especial

Una llamada de auxilio movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades hasta un edificio del fraccionamiento Montes de Amé, en Mérida, luego de que un hombre de 59 años fuera localizado sin vida en el interior de su departamento.

El hombre residía solo y, según lo informado, había sido visto por última vez durante la tarde del día anterior. Con el paso de las horas, sus familiares comenzaron a preocuparse debido a que no tenían noticias de él y no había salido de su habitación.

Rayo cae sobre una casa en Brisas de Mérida y provoca incendio; una persona resultó quemada

Noticia Destacada

Rayo cae en una casa en Mérida, causa un incendio y deja fuertes quemaduras a un hombre

Ante esta situación, su madre acudió al domicilio para revisar que se encontrara bien. Al entrar al departamento realizó el hallazgo y pidió ayuda a los servicios de emergencia.

Paramédicos llegaron minutos después y realizaron una valoración al hombre, pero únicamente pudieron confirmar que ya no presentaba signos vitales.

Encontrado sin vida dentro de un pozo en Temozón

Noticia Destacada

Trágico hallazgo en Temozón: Localizan a “Yori” sin vida dentro de un pozo

El inmueble fue asegurado y quedó bajo resguardo mientras agentes de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado efectuaban las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue levantado y trasladado para los procedimientos legales que permitan esclarecer las circunstancias del caso.

Te puede interesar