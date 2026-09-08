Encuentran sin vida a pareja de adultos mayores en Tamanché; investigan posible doble homicidio

Una fuerte movilización policiaca se registró la mañana de este martes en la comisaría de Tamanché, al norte de Mérida, luego de que una pareja de adultos mayores fuera localizada sin vida dentro de un predio.

El hallazgo generó la movilización de elementos de las corporaciones de seguridad, quienes acordonaron el lugar para preservar la escena y permitir el desarrollo de las primeras diligencias.

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De manera preliminar, las autoridades investigan el caso como un posible doble homicidio, aunque será la Fiscalía General del Estado (FGE) la que determine, mediante las investigaciones y los peritajes correspondientes, las circunstancias en las que ocurrieron las muertes.

De forma extraoficial trascendió que uno de los hijos de las víctimas estaría siendo considerado dentro de las líneas de investigación como posible involucrado en los hechos. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme su responsabilidad.

Agentes investigadores y personal de la FGE permanecen en el predio recabando evidencias, realizando entrevistas y llevando a cabo las diligencias necesarias para establecer qué ocurrió y determinar quién o quiénes estarían relacionados con el caso.

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Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que se mantienen las diligencias relacionadas con los hechos registrados en un predio de la comisaría de Tamanché, en Mérida, donde fueron localizadas sin vida dos personas adultas mayores.

Declararon que tras recibirse el reporte, agentes policiales acudieron al lugar y se activaron los protocolos correspondientes. Agentes de investigación de la SSP, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), quedaron a cargo de las actuaciones para esclarecer el caso.

De acuerdo con la información recabada hasta el momento, las líneas de investigación se mantienen en el ámbito de una situación entre particulares, sin que existan datos que permitan establecer una relación distinta.

El caso presenta avances significativos que permiten continuar con su esclarecimiento, y por tratarse de una investigación en curso, no es posible brindar más información en este momento.