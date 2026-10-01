Lluvias y fuertes vientos dejan apagones y árboles caídos en Dzilam González, Dzan y Oxkutzcab

Las fuertes lluvias y rachas de viento registradas anoche en Dzilam González, Dzan y Oxkutzcab provocaron apagones en algunas colonias. Además, varios árboles cayeron sobre tramos carreteros, afectando temporalmente el tránsito y dejando varados a algunos guiadores.

En Dzilam González, elementos de la Policía Municipal atendieron el problema de que se reventaran varios cables debido a la intensa lluvia.

Ayer, una intensa lluvia acompañada de fuertes rachas de viento provocó que varios cables de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se reventaran, dejando sin suministro a diversas colonias del municipio.

Debido a que el cableado roto quedó tendido sobre la vía pública representando un grave peligro para los peatones por el riesgo de descarga eléctrica, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para acordonar el área y cerrar la circulación.

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El torrencial aguacero también ocasionó el encharcamiento e inundación de calles, así como la anegación de patios en los hogares de la comunidad.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a la población en general para evitar cruzar por dichas arterias como medida de prevención.

Asimismo, se dio aviso inmediato a la CFE para que su personal acuda al lugar, realice las reparaciones correspondientes en el cableado y reestablezca el servicio en los predios afectados.

En Dzan, una fuerte tormenta provocó la caída de varios árboles sobre el tramo carretero Dzan-Oxkutzcab, a la altura del entronque a Yotholín y el camino que conduce a la escuela secundaria, lo que dejó varados temporalmente a los conductores y paralizó el tránsito en la zona.

El incidente se registró durante la tarde-noche. Los árboles colapsaron a lo largo de la cinta asfáltica, bloqueando por completo ambos sentidos de la circulación e impidiendo el paso de vehículos particulares y del transporte público.

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Tras el reporte de emergencia, elementos de Protección Civil de Dzan, en coordinación con agentes de la Policía, se trasladaron al sitio para atender la contingencia.

Con el apoyo de motosierras y herramientas manuales, el personal de auxilio cortó y retiró los troncos y ramas para despejar la vía.

Tras varios minutos de maniobras se logró restablecer la movilidad de forma segura. No se reportaron personas lesionadas ni daños materiales de consideración.

Por último, en Oxkutzcab, personal de la Dirección de Protección Civil Municipal activó labores de emergencia para el retiro de árboles caídos en diversos puntos de la localidad, tras las intensas precipitaciones.

Las afectaciones meteorológicas son causadas por la interacción de una vaguada en altura con el calentamiento diurno, el ingreso de humedad y la cercanía de una onda tropical. Este sistema ha generado lluvias de muy fuertes a intensas en la zona, aunque se prevé que se mantenga un ambiente de muy caluroso a extremadamente caluroso.

El director de Protección Civil, Juan Vela, exhortó a la población a extremar precauciones ante el riesgo de encharcamientos e inundaciones urbanas. Entre las recomendaciones destacan: Evitar cruzar calles con corrientes de agua acumulada o encharcamientos; mantenerse alejado de cables eléctricos caídos.

Asimismo, se exhortó a resguardar electrodomésticos elevándolos sobre bloques o maderas en viviendas propensas a anegaciones; mantenerse informado mediante boletines oficiales y reportar cualquier contingencia o solicitar auxilio, las autoridades pusieron a disposición el número de emergencias 911 y la línea directa de Protección Civil Oxkutzcab al 9971061787.