Terror en el Centro de Mérida: Captan a enorme boa en los cables de electricidad

Un hecho poco usual fue captado en la zona del Centro de Mérida, luego de que una enorme boa fuera vista sobre los cables de alta tensión, situación que alarmó a los vecinos.

Fue a través de TikTok donde el usuario Nick Sobiek compartió el momento en el que la boa de aproximadamente metro y medio de largo se encontraba en los cables de electricidad en la zona de La Mejorada.

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Aunque se desconoce desde dónde subió el reptil hasta los cables, habitantes de la zona se preocuparon de que el reptil pudiera causar daños al sistema eléctrico.

Por ello, dieron aviso a las autoridades, arribando al sitio elementos del Cuerpo de Bomberos para asegurar a la boa y retirarla de la zona poblada y liberarla en su hábitat natural.

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La presencia de serpientes suelen incrementar durante la temporada de lluvias, pues suelen salir de sus espacios para buscar lugares secos y cálidos.

En caso de encontrarse con alguno de estos reptiles, autoridades recomiendan no manipularlas y dar aviso a los números de emergencias.