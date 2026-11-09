Ayuntamiento lanza tarjeta para mujeres de Mérida con descuentos, becas y asesoría gratuita

El Ayuntamiento de Mérida presentó la tarjeta Aliada Contigo, un programa gratuito que ofrecerá a las habitantes de la capital yucateca acceso a descuentos, becas, cursos certificados y asesoría jurídica sin costo, como parte de las acciones municipales dirigidas a ampliar las oportunidades y los servicios para este sector de la población.

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La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, dio a conocer esta iniciativa, que busca acercar distintos beneficios a las mujeres mediante una tarjeta que les permitirá acceder a los apoyos y servicios disponibles a través del programa.

Para solicitarla, las interesadas deberán ser mayores de edad y presentar una credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) con domicilio en Mérida, así como un comprobante de domicilio que acredite su residencia en el municipio.

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El registro estará disponible del martes 10 al jueves 12 de noviembre y se realizará en línea, a través de la página del Instituto de las Mujeres del Ayuntamiento de Mérida.

Una vez concluido el proceso, los folios de las mujeres seleccionadas serán publicados en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento.