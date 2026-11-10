¿Por qué hubo humo en Mérida la noche del lunes 9 de noviembre? SSP explica su origen

El humo que se percibió en distintos puntos de Mérida durante la noche del lunes provino de un incendio registrado en un basurero del municipio de Yaxkukul, situación que movilizó a bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y generó reportes ciudadanos.

De acuerdo con información de Protección Civil de Yucatán (Procivy) y la SSP, las condiciones del viento favorecieron que el humo se desplazara desde Yaxkukul hacia Mérida, donde permaneció en algunas zonas durante varias horas.

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El incendio se registró en un basurero ubicado en el kilómetro 8 de la carretera estatal Conkal–Yaxkukul, donde bomberos de la SSP acudieron para atender la emergencia y combatir las llamas.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que, tras recibir el reporte a través del número de emergencias 9-1-1, se movilizaron agentes policiales, bomberos y personal de la Policía Municipal para intervenir en el sitio.

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Ante la presencia de humo en distintos sectores de la capital yucateca, la corporación aclaró que, hasta el momento del reporte, no se tenía registro de algún incendio de grandes dimensiones dentro de Mérida, por lo que descartó que el humo correspondiera a un siniestro en la ciudad.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y reportar cualquier situación de emergencia al 9-1-1.