Vecina de Kanasín reclama calle como propia y provoca conflictos con padres de una academia

Padres de familia de una academia en el Centro de Kanasín solicitaron la intervención de las autoridades municipales ante una serie de inconformidades relacionadas con el estacionamiento de vehículos y la ocupación de espacios peatonales en las inmediaciones de la calle 22 con 27.

Rubí Echeverría difundió la situación en redes sociales al señalar que una vecina de la zona presuntamente les reclama a los padres cuando estacionan sus automóviles en la vía pública, debido a que considera que el espacio le pertenece.

Noticia Destacada Yucatán entrega 158 unidades de salud al IMSS-Bienestar; hospitales de Tizimín, Valladolid y Ticul entre ellos

"Esta señora que se cree dueña de la calle y de la banqueta, anda sacando a punta de groserías a la gente que se estaciona en su calle, en su banqueta", mencionó.

En su publicación, la afectada relató que el enojo de la vecina de Kanasín surge debido a que ella es la encargada de la limpieza, además de que sus familiares viven en la misma calle.

"Mucha gente hemos sido agredidos, por esta señora, que amenaza con ponchar las llantas", expuso la afectada.

Noticia Destacada Ayuntamiento lanza tarjeta para mujeres de Mérida con descuentos, becas y asesoría gratuita

Según el testimonio, elementos policiacos ya habrían intervenido para aclarar que el área señalada es de uso público, aunque los desacuerdos entre la mujer y los padres de familia continuarían.

Por ello, los usuarios de la academia pidieron al Ayuntamiento de Kanasín atender las condiciones de la calle y mediar en las inconformidades, con el propósito de garantizar el libre tránsito y evitar que las diferencias entre vecinos continúen.