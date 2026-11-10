Madres buscadoras cumplen cuatro días de bloqueo en el kilómetro 0 de la Zona Hotelera

La protesta encabezada por María Patrón, madre de Francisca Mariner, cumplió este martes su cuarto día de permanecer instalada en el kilómetro 0 de la Zona Hotelera de Cancún, donde un grupo de madres buscadoras mantiene un plantón para exigir que se atiendan las presuntas irregularidades que, aseguran, existen en el proceso judicial por el feminicidio de su hija.

La manifestación comenzó alrededor de las 10:00 de la noche del pasado viernes y se prolongó hasta este martes, sin que hasta el momento exista una fecha definida para que las manifestantes se retiren del lugar. Durante estos días, las integrantes del colectivo han mantenido su protesta en uno de los principales accesos a la Zona Hotelera, con la intención de visibilizar sus exigencias y presionar para que las autoridades atiendan sus demandas.

Noticia Destacada Madres buscadoras de Quintana Roo denuncian atentado contra su manifestación pacífica por parte del gobierno estatal

El principal reclamo de María Patrón está relacionado con el proceso contra Ángel Conrado Salas Blanco, señalado como presunto responsable del feminicidio de Francisca Mariner, caso que ha mantenido a la madre de la víctima en una lucha constante para exigir justicia.

La inconformidad se centra en que el señalado habría obtenido un amparo, situación que la activista considera una irregularidad y por la que ha cuestionado las actuaciones de las autoridades encargadas de la investigación y del procedimiento judicial.

Durante este martes se informó que ya existieron acercamientos entre representantes de las autoridades y las manifestantes; sin embargo, las conversaciones no han permitido alcanzar un acuerdo que ponga fin a la protesta. Por ello, María Patrón y las madres buscadoras continúan en el sitio, a la espera de una respuesta que atienda sus planteamientos.

El conflicto mantiene en tensión a las autoridades y a quienes utilizan diariamente esta vialidad, particularmente a los trabajadores del sector turístico, que se han convertido en afectados directos / Leonardo Chacón

La inconformidad también ha generado afectaciones en la movilidad de cientos de trabajadores que diariamente se trasladan hacia la Zona Hotelera, entre ellos empleados de hoteles, restaurantes, comercios y otros establecimientos turísticos, quienes han tenido que enfrentar mayores tiempos de traslado y complicaciones para llegar a sus centros laborales. Automovilistas también manifestaron su molestia por la carga vehicular y las dificultades para circular por este punto de la ciudad.

El caso de Francisca Mariner se remonta al 22 de junio de 2020, cuando la joven, de apenas 17 años, fue reportada como desaparecida en Cancún. De acuerdo con las investigaciones, su entonces pareja sentimental, Ángel Conrado Salas Blanco, fue quien presentó la denuncia por su desaparición, aunque posteriormente las autoridades establecieron su participación en los hechos.

Un mes después, el 21 de julio de 2020, los restos de la joven fueron localizados en un área verde de la Supermanzana 105, entre las avenidas Francisco I. Madero y calle Caranbachel.

Sin embargo, permanecieron más de cuatro años en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) sin ser identificados, situación que posteriormente derivó en cuestionamientos y señalamientos contra funcionarios de la anterior administración de la Fiscalía por posibles omisiones o negligencias en los procedimientos de identificación.

Fue hasta diciembre de 2024 cuando María Patrón recibió la confirmación de que los restos correspondían a su hija, luego de que una nueva prueba genética, realizada con una muestra de sangre de la hija de Francisca, arrojara coincidencia. Durante todo ese tiempo, la madre mantuvo una intensa búsqueda y encabezó diversas manifestaciones para exigir respuestas a las autoridades.

Noticia Destacada Detienen a hombre por retirar lonas de Madres Buscadoras en la Zona Hotelera de Cancún

En el ámbito judicial, Ángel Conrado fue condenado en octubre de 2024 a 50 años de prisión por el delito de desaparición de personas cometida por particulares, sentencia que fue confirmada en agosto de 2025. No obstante, el procedimiento por feminicidio continuó por separado.

La situación dio un nuevo giro en noviembre de 2026, cuando un juez federal concedió un amparo por feminicidio, a raíz de una irregularidad relacionada con el llenado del formulario de su detención, ocurrida en noviembre de 2022. Esta resolución provocó nuevamente la indignación de María Patrón, quien considera que se está permitiendo que el caso de su hija quede sin justicia.

Por ahora, las madres buscadoras mantienen el plantón en el acceso a la Zona Hotelera y no han anunciado cuándo concluirá la movilización. Mientras tanto, el conflicto mantiene en tensión a las autoridades y a quienes utilizan diariamente esta vialidad, particularmente a los trabajadores del sector turístico, que se han convertido en afectados directos.