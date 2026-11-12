Cecilia Patrón Laviada fortalece la agenda de seguridad para Mérida en encuentro nacional

Con el compromiso de mantener la paz y la tranquilidad en la capital yucateca, Cecilia Patrón Laviada participó este jueves en la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2026 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, realizada en la Ciudad de México.

La sesión, que fue encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, Omar García Harfuch, reunió a autoridades de todo el país para alinear esfuerzos en materia de prevención y vigilancia. Durante su intervención, Patrón Laviada subrayó que la seguridad de las comunidades es una prioridad absoluta.

🤝 La seguridad de nuestras comunidades es prioridad. Participé en la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2026 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, encabezada por @OHarfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Estos espacios fortalecen la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y permiten avanzar en estrategias conjuntas de prevención y seguridad para nuestros municipios. En Mérida trabajamos 24/7 para cuidar la tranquilidad de las familias y mantener la paz en nuestras colonias y comisarías. #MéridaContigoEsMejor — Cecilia Patrón Laviada (@CeciliaPatronL) November 12, 2026

La funcionaria de Mérida destacó que este tipo de foros resultan fundamentales para fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, permitiendo diseñar e implementar estrategias conjuntas que atiendan de forma directa las necesidades de los municipios.

Finalmente, reafirmó que en Mérida se mantiene un esquema de trabajo permanente, operando las 24 horas los siete días de la semana, con el firme propósito de cuidar el bienestar de las familias y preservar el orden en cada una de sus colonias y comisarías.

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