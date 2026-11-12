Exhiben banquetas destrozadas y canchas hundidas en primaria de Cancún; temen por seguridad de alumnos

Las condiciones de infraestructura de la escuela primaria Antonio Mediz Bolio, en Cancún, fueron denunciadas por la usuaria de Facebook Gissela Castillo Sanabria, quien difundió un video en su cuenta personal para exhibir el deterioro de las banquetas exteriores del plantel y los hundimientos que presentan las canchas deportivas, situaciones que, advirtió, representan un riesgo para los estudiantes.

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En la grabación, la usuaria expuso que una de las banquetas que conduce al acceso de la institución se encuentra destrozada, lo que obliga a los alumnos a bajar a la calle para poder ingresar a la escuela, exponiéndose al paso de vehículos. La denuncia también señala el deterioro de la banqueta ubicada junto a la entrada del plantel, donde las condiciones del pavimento dificultan el tránsito seguro de los estudiantes y de quienes acuden diariamente a la institución.

Dentro de la escuela, las canchas deportivas presentan hundimientos que, de acuerdo con la denunciante, estarían relacionados con una mala construcción, por lo que representan otro posible peligro para los menores que utilizan estos espacios durante sus actividades escolares y recreativas. Durante el video, Gissela Castillo Sanabria cuestionó cuánto debe valer la seguridad de un niño para que las autoridades atiendan estas condiciones y advirtió que acudir a clases y caminar dentro de la institución se ha convertido en una situación de riesgo.

Ante este panorama, solicitó la intervención del Ayuntamiento de Benito Juárez y de la Secretaría de Educación, para que acudan al plantel y realicen las reparaciones necesarias tanto en las banquetas como en las canchas. En el texto que acompaña la publicación en Facebook, la usuaria también cuestionó si las autoridades esperan a que ocurra una tragedia con algún estudiante para atender el problema, por lo que pidió que los responsables de las áreas correspondientes intervengan antes de que algún menor resulte lesionado.

JGH