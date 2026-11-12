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El pelotero cubano Yordan Álvarez se convierte en el Jugador Más Valioso de las Grandes Ligas

El máximo galardón fue otorgado al beisbolista cubano que juega con los Astros de Houston y originario de Las Tunas en la isla cubana.

Por AFP

12 de nov de 2026

1 min

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El cubano fue elegido el MVP de la temporada de forma unánime.
El cubano fue elegido el MVP de la temporada de forma unánime. / Foto: Tomada de RRSS

El cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, fue reconocido este jueves de forma unánime como el Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana, su primer galardón de este nivel en las Grandes Ligas de béisbol.

Álvarez, de 29 años, es el cuarto pelotero cubano en ser escogido para el premio y el primer latinoamericano desde que en 2023 lo consiguiera el venezolano Ronald Acuña Jr.

El cañonero de los Astros, líder de bateo de las Mayores (.316) y autor de 42 jonrones y 106 carreras remolcadas, superó en la votación al dominicano Junior Caminero (Tampa Bay) y al estadounidense Bobby Witt Jr (Kansas City).

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