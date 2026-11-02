Tres sujetos asaltan tienda de abarrotes en Misión de las Flores, Playa del Carmen

Tres sujetos con el rostro cubierto ingresaron a una tienda de abarrotes en Playa del Carmen, presuntamente se llevaron dinero efectivo y artículos, luego de forcejear con una empleada huyeron.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Misión de las Flores en Playa del Carmen, donde tres sujetos jóvenes con el rostro cubierto entraron a una tienda comercial, uno de ellos se fue directo al área de cajas para sustraer lo que había.

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Los otros dos se apoderaron de artículos, una de las empleadas se arriesgó al enfrentarse con uno de los presuntos delincuentes para impedir el atraco pero sin tener éxito.

En cuestión de segundos, los tres jóvenes se escabulleron de la zona dejando en crisis a las mujeres trabajadoras, las cámaras de videovigilancia relatan los momentos que los tres sujetos actuaron.

Cabe recordar que la semana pasada, un sujeto también ingresó a una tienda comercial, luego de amenazar a los empleados el hombre sustrajo 7 mil pesos en efectivo y juego huyó.