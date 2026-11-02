Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Trágico accidente en la carretera federal 307 deja una mujer sin vida y un hombre grave

Quintana Roo / Sucesos

Tres sujetos asaltan tienda de abarrotes en Misión de las Flores, Playa del Carmen

Una de las empleadas intentó impedir el robo y forcejeó con uno de los presuntos delincuentes, pero los tres sujetos lograron escapar.

Por Gustavo Escalante

2 de nov de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Las cámaras de videovigilancia captaron los momentos en que los tres jóvenes ingresaron al comercio y sustrajeron dinero y mercancía
Las cámaras de videovigilancia captaron los momentos en que los tres jóvenes ingresaron al comercio y sustrajeron dinero y mercancía / Redes sociales

Tres sujetos con el rostro cubierto ingresaron a una tienda de abarrotes en Playa del Carmen, presuntamente se llevaron dinero efectivo y artículos, luego de forcejear con una empleada huyeron.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Misión de las Flores en Playa del Carmen, donde tres sujetos jóvenes con el rostro cubierto entraron a una tienda comercial, uno de ellos se fue directo al área de cajas para sustraer lo que había.

Detienen a sujeto extranjero por presunto robo en supermercado de Playa del Carmen

Noticia Destacada

Detienen a extranjero acusado de intentar robar mercancía en Chedraui de Playa del Carmen

Los otros dos se apoderaron de artículos, una de las empleadas se arriesgó al enfrentarse con uno de los presuntos delincuentes para impedir el atraco pero sin tener éxito.

En cuestión de segundos, los tres jóvenes se escabulleron de la zona dejando en crisis a las mujeres trabajadoras, las cámaras de videovigilancia relatan los momentos que los tres sujetos actuaron.

Cabe recordar que la semana pasada, un sujeto también ingresó a una tienda comercial, luego de amenazar a los empleados el hombre sustrajo 7 mil pesos en efectivo y juego huyó.

Te puede interesar