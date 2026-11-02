Sheinbaum recibe a mujeres de Naucalpan en Palacio Nacional: “Todas tenemos una historia que merece ser contada”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió a un grupo de mujeres de Naucalpan, Estado de México, en Palacio Nacional, donde compartió un encuentro para conocer sus experiencias e historias de vida.

A través de su cuenta oficial de X, la mandataria difundió este lunes 2 de noviembre un mensaje acompañado de imágenes de la visita, en las que destacó la importancia de reconocer las distintas trayectorias de las mujeres mexicanas.

Sheinbaum señaló que las visitantes tienen experiencias y caminos diferentes, pero comparten aspiraciones y la determinación de salir adelante.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las mujeres de Naucalpan?

La presidenta expresó su reconocimiento a las mujeres que acudieron a Palacio Nacional y destacó que cada una tiene una historia que merece ser escuchada.

“Estoy convencida de que en cada mujer mexicana habita una heroína y todas tenemos una historia que merece ser contada”, escribió en su publicación.

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La mandataria también calificó como un momento especial el encuentro con las habitantes de Naucalpan, a quienes recibió en la sede del Poder Ejecutivo federal.

¿Por qué visitaron Palacio Nacional las mujeres de Naucalpan?

El encuentro fue resultado de una invitación que Sheinbaum realizó durante una visita previa a la comunidad de San Francisco Chimalpa, conocida como San Pancho, en Naucalpan.

Hoy les comparto un momento muy especial: la visita de un maravilloso grupo de mujeres de Naucalpan, Estado de México, al Palacio Nacional. Mujeres con historias, experiencias y caminos distintos, pero unidas por la fuerza, la valentía y los sueños que las caracterizan. Porque estoy convencida de que en cada mujer mexicana habita una heroína y todas tenemos una historia que merece ser contada. ❤️🇲🇽 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 2, 2026

En aquella ocasión, la presidenta se comprometió a recibir a las mujeres en Palacio Nacional para que conocieran el recinto histórico y compartieran sus experiencias.

Durante la visita, las asistentes recorrieron distintos espacios del inmueble y conversaron con la mandataria, quien destacó el papel de las mujeres en la historia y la sociedad mexicana.

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