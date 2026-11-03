Tres presuntos narcomenudistas fueron detenidos en Cancún; dos estarían relacionados con un homicidio

En acciones distintas realizadas el pasado 26 de octubre, elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Benito Juárez, detuvieron a tres personas por su probable participación en delitos contra la salud, en las supermanzanas 25, 28 y 97 de Cancún.

Los detenidos fueron identificados como José Luis “N”, alias “Barbacoa”; Yoan Fidel “N”, alias “El Ruso”; y Mabel “N”. De acuerdo con las investigaciones, los dos primeros también estarían relacionados con el homicidio de un hombre localizado sin vida el pasado 8 de octubre en la avenida Kinik, cuyo móvil habría sido una disputa entre grupos delincuenciales.

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Señalan a “Barbacoa” como líder del grupo delictivo

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, los tres detenidos presuntamente forman parte de un grupo delictivo encabezado por José Luis “N”, alias “Barbacoa”, cuya principal zona de distribución de drogas se encuentra en los alrededores del Mercado 28, en Benito Juárez.

Además de la venta de narcóticos, el grupo presuntamente estaría relacionado con actividades de extorsión, distribución de drogas y robos en diferentes modalidades.

La autoridad señaló que Yoan Fidel “N”, alias “El Ruso”, y José Luis “N”, alias “Barbacoa”, presuntamente amenazaban a integrantes de grupos contrarios que intentaban vender drogas en su zona de operación, así como a personas que mantenían deudas por la compra de estupefacientes.

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Asimismo, ambos estarían relacionados con el homicidio de un hombre que permanece en calidad de desconocido, cuyo cuerpo fue localizado sin vida el pasado 8 de octubre en las inmediaciones de un área verde sobre la avenida Kinik, en Benito Juárez. Según las indagatorias, el crimen habría ocurrido por una disputa entre grupos delincuenciales.

Los tres detenidos quedaron a disposición de un juez de control, quien les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras se determina su situación jurídica, prevista para el próximo 5 de noviembre.