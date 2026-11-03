Hallan presunta manta con amenazas dirigidas al Alcalde suplente de Palizada y un regidor del PT

Una presunta narcomanta con amenazas dirigidas al alcalde suplente de Palizada, Ambrosio Gutiérrez, y al regidor del Partido del Trabajo (PT), Antonio Martínez, fue reportada la mañana de este lunes en páginas de redes sociales del Pueblo Mágico, luego de que el mensaje apareciera en un rancho propiedad del cabildante, ubicado en la comunidad de El Cuyo.

De acuerdo con información difundida, el mensaje habría sido colocado durante el inicio de este mes de noviembre en las instalaciones del predio, donde fue localizada la manta con advertencias dirigidas a ambos funcionarios municipales. El contenido del mensaje generó inquietud entre habitantes de la zona, debido a las referencias que presuntamente estarían relacionadas con grupos criminales y delictivos.

La publicación que circula en redes sociales señala directamente al regidor Antonio Martínez y al alcalde suplente Ambrosio Gutiérrez, quienes hasta el momento no han emitido algún posicionamiento público sobre las amenazas que se les atribuyen.

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El hecho tomó relevancia debido a que el mensaje expuesto podría estar relacionado con presuntas intimidaciones delincuencial; sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme la autoría de la manta ni las circunstancias en las que fue colocada en el predio.

Tampoco se ha dado a conocer si los funcionarios señalados presentaron alguna denuncia ante las autoridades correspondientes o si existe una investigación formal por estos hechos, por lo que el contenido difundido permanece como una versión que circula solo en páginas locales.

La aparición de este tipo de mensajes representa un asunto de interés para las autoridades de seguridad y procuración de justicia, debido a las amenazas dirigidas contra servidores públicos del municipio. No obstante, corresponderá a las instancias competentes verificar la autenticidad del mensaje, establecer su procedencia y determinar si existe algún riesgo para dichas personas.

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Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre personas detenidas, operativos relacionados con el caso o medidas de protección para el regidor y el alcalde suplente.

La situación permanece sin un pronunciamiento oficial de los funcionarios aludidos ni de las autoridades municipales o estatales, mientras la información sobre la presunta narcomanta continúa su difusión entre usuarios de redes sociales de Palizada.