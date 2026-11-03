Reabren el mercado municipal de Tizimín tras concluir las obras de remodelación

El Mercado Municipal de Tizimín reabrió sus puertas con instalaciones renovadas, luego de casi cuatro meses de trabajos que pusieron fin a una espera de cinco décadas para la rehabilitación integral del inmueble, con una inversión cercana a los 18 millones de pesos.

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La entrega oficial se realizó la mañana de este martes, en una ceremonia encabezada por el alcalde Adrián Quiroz Osorio y el gobernador Joaquín Díaz Mena, quienes acudieron al mercado para formalizar la devolución de los espacios a los comerciantes.

Tras la reinauguración, los locatarios retomarán sus actividades de manera gradual en los establecimientos, conforme se concrete su regreso a las instalaciones rehabilitadas.

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La nueva etapa del mercado también contempla mecanismos para ordenar la ocupación de los espacios comerciales y regular el uso del estacionamiento, medidas con las que se busca mantener el funcionamiento del inmueble y evitar problemas en su operación cotidiana.