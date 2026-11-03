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Reabren el mercado municipal de Tizimín tras concluir las obras de remodelación

El gobernador Joaquín Díaz Mena asistió a la reinauguración del mercado de Tizimín, cuya rehabilitación integral se prolongó durante casi cuatro meses.

Por Redacción Por Esto!

3 de nov de 2026

1 min

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Joaquín Díaz Mena acompañó la reapertura del Mercado Municipal de Tizimín
Joaquín Díaz Mena acompañó la reapertura del Mercado Municipal de Tizimín / Especial

El Mercado Municipal de Tizimín reabrió sus puertas con instalaciones renovadas, luego de casi cuatro meses de trabajos que pusieron fin a una espera de cinco décadas para la rehabilitación integral del inmueble, con una inversión cercana a los 18 millones de pesos.

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La entrega oficial se realizó la mañana de este martes, en una ceremonia encabezada por el alcalde Adrián Quiroz Osorio y el gobernador Joaquín Díaz Mena, quienes acudieron al mercado para formalizar la devolución de los espacios a los comerciantes.

Tras la reinauguración, los locatarios retomarán sus actividades de manera gradual en los establecimientos, conforme se concrete su regreso a las instalaciones rehabilitadas.

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La nueva etapa del mercado también contempla mecanismos para ordenar la ocupación de los espacios comerciales y regular el uso del estacionamiento, medidas con las que se busca mantener el funcionamiento del inmueble y evitar problemas en su operación cotidiana.

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