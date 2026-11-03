Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, visitará Yucatán este miércoles

El Secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard Casaubón estará en Yucatán este miércoles 04 de noviembre como parte de una breve estancia en la entidad para acompañar en actividades y conocer las acciones de inversión del estado.

Noticia Destacada Reabren el mercado municipal de Tizimín tras concluir las obras de remodelación

Ermilo Barrera Novelo, secretario de Economía del Estado, confirmó la visita del funcionario federal. Sobre su estancia en suelo yucateco, el titular de la SETY indicó que se le presentarán los proyectos de inversión de Yucatán, así como el avance en los Polos del Bienestar en la entidad y la gestión de becas para jóvenes especializados en semiconductores.

Respecto a los detalles de lo que se hablará, señaló que Ebrard Casaubón estará presente en la rueda de prensa mañanera del gobernador Díaz Mena ese mismo día.

Noticia Destacada Pemex entrega a Yucatán maquinaria, asfalto y combustible por más de 20 mdp

De igual forma, extendió la invitación a estar al pendiente del Innovafest, evento que reunirá en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI a importantes figuras y empresas que buscan fortalecer el ecosistema de innovación, tecnología y emprendimiento en el estado.