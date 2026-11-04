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Yucatán / Mérida

InnovaFest 2026: Momentos más relevantes de la edición en Mérida

Los aspectos más destacados se centraron en anuncios de cooperación internacional.

Por Redacción Por Esto!

4 de nov de 2026

2 min

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Momentos más relevantes del InnovaFest 2026 en Mérida.
Momentos más relevantes del InnovaFest 2026 en Mérida. / X: @margarita_gs

Con el objetivo de articular el ecosistema de tecnología, emprendimiento e inversión en la región sur-sureste, este miércoles 4 de noviembre tuvo lugar el InnovaFest 2026 en Edición Mérida en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI. En este evento se destacaron las oportunidades de Yucatán para consolidarse en áreas de alta tecnología.

Durante la jornada del InnovaFest 2026 en Mérida, los aspectos más destacados se centraron en anuncios de cooperación internacional, aceleración tecnológica regional y esquemas directos de vinculación entre talento local e inversionistas dentro de Yucatán y diversas regiones de la entidad.

El festival busca impulsar nuevas tecnologías, fortalecer a los proveedores nacionales

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Momentos más relevantes del InnovaFest 2026 en Mérida

Uno de los momentos centrales del evento fue el anuncio por parte de las autoridades federales sobre una alianza estratégica que incluye esquemas de capacitación e impulso al talento en colaboración con la Universidad de Arizona. El objetivo clave planteado fue posicionar a Yucatán y al sur-sureste como un polo clave dentro de la cadena regional de semiconductores, inteligencia artificial y supercomputación.

Aunado a esto; por medio del espacio de la Exhibición de Innovación y Patentes, estudiantes, investigadores e inventores de la península expusieron prototipos aplicados a la bioinnovación, agroecología, conservación y turismo sostenible.

Durante el cierre, la Secretaría de Economía anunció que el formato InnovaFest quedará institucionalizado con periodicidad anual para consolidar los nodos de innovación en el país. Con este encuentro regional concluido, se oficializó el pase de estafeta hacia el estado de Morelos, sede agendada para recibir la edición de cierre y entrega final de premios nacionales en diciembre de 2026.

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