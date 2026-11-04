InnovaFest 2026: Momentos más relevantes de la edición en Mérida

Con el objetivo de articular el ecosistema de tecnología, emprendimiento e inversión en la región sur-sureste, este miércoles 4 de noviembre tuvo lugar el InnovaFest 2026 en Edición Mérida en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI. En este evento se destacaron las oportunidades de Yucatán para consolidarse en áreas de alta tecnología.

Durante la jornada del InnovaFest 2026 en Mérida, los aspectos más destacados se centraron en anuncios de cooperación internacional, aceleración tecnológica regional y esquemas directos de vinculación entre talento local e inversionistas dentro de Yucatán y diversas regiones de la entidad.

Noticia Destacada InnovaFest 2026 reconoce el legado científico maya y destaca el potencial tecnológico de Yucatán

Momentos más relevantes del InnovaFest 2026 en Mérida

Uno de los momentos centrales del evento fue el anuncio por parte de las autoridades federales sobre una alianza estratégica que incluye esquemas de capacitación e impulso al talento en colaboración con la Universidad de Arizona. El objetivo clave planteado fue posicionar a Yucatán y al sur-sureste como un polo clave dentro de la cadena regional de semiconductores, inteligencia artificial y supercomputación.

Aunado a esto; por medio del espacio de la Exhibición de Innovación y Patentes, estudiantes, investigadores e inventores de la península expusieron prototipos aplicados a la bioinnovación, agroecología, conservación y turismo sostenible.

¡El talento de Yucatán tiene mucho que mostrarle al mundo! Con InnovaFest, abrimos nuevas puertas a la innovación, la inversión y las grandes ideas que impulsarán el desarrollo de nuestro estado y el futuro de las nuevas generaciones. https://t.co/GxRbYx1B1a — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) November 5, 2026

Durante el cierre, la Secretaría de Economía anunció que el formato InnovaFest quedará institucionalizado con periodicidad anual para consolidar los nodos de innovación en el país. Con este encuentro regional concluido, se oficializó el pase de estafeta hacia el estado de Morelos, sede agendada para recibir la edición de cierre y entrega final de premios nacionales en diciembre de 2026.

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