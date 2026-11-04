Veladoras de altar provocan incendio al interior de un domicilio en Playa del Carmen

El descuido con las veladoras encendidas en un altar doméstico desató la movilización de emergencia de los cuerpos de rescate, tras registrarse un incendio que consumió varios muebles en el interior de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Palmas 2.

Los hechos ocurrieron en un inmueble localizado sobre la intersección de la calle Palma Silvestre con el bulevar Palmas 2. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el fuego dio inicio cuando la llama directa de una de las velas alcanzó el material endeble del altar, entre papel picado, telas y adornos secos, propagándose en cuestión de segundos hacia el mobiliario contiguo.

Vecinos de la zona, al percatarse de las densas columnas de humo que salían de la propiedad, alertaron inmediatamente al número de emergencias 911.

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Minutos más tarde, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Solidaridad arribaron al sitio a bordo de sus unidades para sofocar el fuego antes de que la conflagración se extendiera a los inmuebles vecinos.

Gracias a la pronta y contundente intervención de los ‘traga humos’, la situación fue controlada en su totalidad sin que se registraran pérdidas humanas, personas lesionadas ni casos de intoxicación por inhalación de humo. Los daños se limitaron a pérdidas materiales dentro de la habitación principal donde se hallaba montada la ofrenda.

Ante este incidente, la Dirección de Protección Civil y los Cuerpos de Bomberos reiteraron un firme llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención en los hogares.