Joaquín Díaz Mena llama a jóvenes a impulsar sus conocimientos durante el InnovaFest 2026 en Mérida

El InnovaFest 2026 queda inaugurado este miércoles en Mérida, con la participación de estudiantes, universidades y centros de investigación que presentan prototipos y proyectos tecnológicos en el Centro de Convenciones Siglo XXI, recinto donde se espera la asistencia de más de 6 mil personas.

Durante la ceremonia inaugural, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, destacó la presencia de jóvenes provenientes de distintas instituciones educativas, quienes tienen la oportunidad de compartir sus conocimientos, mostrar sus propuestas y conocer nuevas experiencias en materia de innovación.

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En su mensaje, agradeció al secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard, por designar a Yucatán como sede de este encuentro nacional, y señaló que el estado abre sus puertas a la innovación de México, en un espacio donde se construye el futuro del país.

El mandatario resaltó que el InnovaFest representa una oportunidad para acercar a las nuevas generaciones a la ciencia y la tecnología, así como para generar vínculos entre estudiantes, universidades y sectores relacionados con el desarrollo tecnológico.

También señaló que su administración impulsa proyectos de infraestructura y desarrollo económico, en coordinación con el Gobierno de México, para generar oportunidades de emprendimiento y crecimiento profesional para los jóvenes.

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Entre las obras mencionó la ampliación del Puerto de Altura de Progreso, el Tren Maya de carga y los Polos Industriales, además de destacar la apertura de cinco universidades durante los primeros dos años de su administración para ampliar las oportunidades de educación superior en Yucatán.

Anuncian 5 mil becas para estudiar semiconductores e innovación

Como parte de las acciones para fortalecer la preparación tecnológica de los jóvenes, Díaz Mena anunció un convenio que permitirá ofrecer 5 mil becas con la Universidad de Arizona, para cursar clases en línea especializadas en semiconductores e innovación.

Explicó que este acuerdo se concreta con la participación de la Secretaría de Economía de México y la Secretaría de Economía de Yucatán, con el propósito de acercar a los estudiantes del estado a conocimientos especializados y áreas vinculadas con el desarrollo tecnológico.

Finalmente, el gobernador convocó a los jóvenes participantes a aprovechar las actividades del InnovaFest 2026, compartir sus conocimientos y presentar sus propuestas, al considerar que la innovación y la preparación académica serán fundamentales para las oportunidades de las próximas generaciones.