Inauguran el InnovaFest 2026 en Mérida: Marcelo Ebrard y Joaquín Díaz Mena encabezan apertura del encuentro nacional de innovación

Mérida se convierte este miércoles 4 de noviembre en sede nacional de la innovación con la inauguración de InnovaFest 2026, un encuentro que busca impulsar el desarrollo tecnológico, fortalecer el emprendimiento y conectar proyectos innovadores con empresas e inversionistas.

La apertura institucional se realiza en el escenario principal del Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, con la participación del secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard Casaubon, y el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, junto con autoridades federales, estatales y representantes de instituciones académicas.

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Durante la ceremonia inaugural, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) desarrolla diversas actividades, entre ellas la entrega de registros de marcas y patentes, como parte de las acciones para reconocer y proteger la propiedad intelectual de proyectos y desarrollos innovadores.

Asimismo, se realiza la develación del billete de la Lotería Nacional dedicado a InnovaFest 2026 y la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Anáhuac Mayab, con el propósito de fortalecer los vínculos entre la innovación, la academia y el desarrollo tecnológico.

En el acto participan Vidal Llerenas Morales, director general del IMPI; Olivia Salomón Vibaldo, directora general de la Lotería Nacional; Cecilia Bañuelos Barrón, coordinadora de InnovaFest; Jorge Ermilo Barrera Novelo, secretario de Economía y Trabajo de Yucatán; Miguel Pérez Gómez, rector de la Universidad Anáhuac Mayab; Andrea Marván Saltiel, comisionada presidenta de la Comisión Nacional Antimonopolio, y Guillermo Narváez Osorio, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

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El festival, impulsado por la Secretaría de Economía del Gobierno de México, contempla conferencias, paneles y presentaciones enfocadas en promover el intercambio de conocimientos, la colaboración entre instituciones y el acercamiento de nuevas soluciones tecnológicas al mercado.

Con esta inauguración, Mérida recibe a emprendedores, científicos, empresarios, universidades e inversionistas en un espacio que busca generar oportunidades de negocio y fortalecer el ecosistema de innovación en México.