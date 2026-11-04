InnovaFest 2026 reconoce el legado científico maya y destaca el potencial tecnológico de Yucatán

Mérida reúne este miércoles a representantes de los sectores académico, empresarial y tecnológico durante la inauguración del InnovaFest 2026, un encuentro que busca impulsar la innovación, desarrollar soluciones a los desafíos actuales y fortalecer la participación de México en la creación de nuevas tecnologías.

Durante la apertura del festival, Cecilia Bañuelos Barrón, coordinadora de InnovaFest, destacó el legado de conocimiento de Yucatán, cuya historia está estrechamente vinculada con los avances científicos y matemáticos de la civilización maya.

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Señaló que los antiguos mayas desarrollaron importantes conocimientos mediante la observación de los astros, así como sistemas matemáticos, calendarios y numeraciones que forman parte de una herencia cultural que México conserva a través de sus saberes y tradiciones.

Indicó que ese espíritu de conocimiento y búsqueda de respuestas permanece en el Yucatán actual, una entidad que también realiza importantes aportaciones al desarrollo tecnológico del país.

En ese sentido, agradeció al gobernador Joaquín Díaz Mena por la disposición y el respaldo para hacer posible la realización de InnovaFest 2026 en Mérida, donde representantes de distintos sectores se reúnen para construir soluciones propias frente a los desafíos nacionales e identificar las condiciones que permitan impulsar nuevos proyectos y alcanzar el éxito.

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Bañuelos Barrón subrayó que uno de los propósitos del encuentro es materializar nuevas tecnologías como parte de las aportaciones del Plan México, mediante el impulso a proveedores nacionales, el fortalecimiento de las capacidades productivas y la generación de empleos mejor remunerados.

Finalmente, hizo un llamado a reconocer el potencial del Sur-Sureste mexicano y sus contribuciones al desarrollo tecnológico, al señalar que esta región tiene conocimientos, talento y capacidades para aportar soluciones que trasciendan las fronteras del país y contribuyan al mundo.