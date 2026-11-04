UIF bloquea cuentas de Guadalupe Taddei y otras 39 relacionadas con fraude en el INE

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó este 4 de noviembre de 2026 el bloqueo de cuentas del sistema financiero mexicano pertenecientes a Guadalupe Taddei Zavala, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), así como a otras 39 personas físicas y morales.

La medida cautelar se aplicó tras detectar un entramado de operaciones bancarias con elementos de riesgo y presuntos esquemas de corrupción o lavado de dinero vinculados a proveedores del órgano electoral. El operativo implementado por las autoridades financieras abarca un total de 40 entidades y personas clave en la investigación.

UIF bloquea cuentas de Guadalupe Taddei. / Gobierno de México.

El bloqueo alcanza a 25 personas físicas y 15 empresas (personas morales) que actuaban como contratistas o proveedoras del INE. Además de la inmovilización de los fondos en las instituciones bancarias, la UIF formalizó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar la carpeta de investigación penal.

Las investigaciones de la UIF cobraron impulso tras identificar discrepancias entre los ingresos declarados por empresas de servicios electorales y sus flujos de efectivo reales a través del sistema bancario. Las autoridades precisan que la inmovilización de cuentas es una medida administrativa preventiva.

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