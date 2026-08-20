Más de 14 mil yucatecos reciben apoyos de la Beneficencia Pública durante el Renacimiento Maya

La Beneficencia Pública de Yucatán ha apoyado a 14 mil 102 personas durante la administración del Renacimiento Maya, mediante la entrega de apoyos destinados principalmente a población vulnerable que no cuenta con seguridad social, informó su titular, Raúl Osorio.

El funcionario detalló que, en este periodo, se han otorgado 17 mil 535 apoyos que incluyen auxiliares auditivos, lentes de armazón, sillas de ruedas, sillas de ruedas PCI y PCA, sillas de baño, andaderas, bastones y muletas, además de servicios y estudios médicos, materiales quirúrgicos y medicamentos vinculados con cirugías.

Entre las acciones destacó la entrega, por primera vez en Yucatán, de aparatos de conducción ósea, dirigidos a personas con necesidades específicas de atención auditiva.

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Por instrucciones del gobernador Joaquín Díaz Mena, también se han realizado jornadas para acercar auxiliares auditivos y lentes de armazón a la población. De acuerdo con Osorio, estas acciones permitieron alcanzar un récord de atención de más de 400 mil personas en un solo día, con actividades que continúan en Mérida y que también se han extendido al interior del estado.

El titular de la Beneficencia Pública adelantó que próximamente comenzará el programa de entrega de aparatos de movilidad, tanto en Mérida como en distintos municipios de Yucatán, con el objetivo de facilitar el acceso de las personas con discapacidad o movilidad limitada a este tipo de apoyos.

Equipamiento para fortalecer la atención médica

Osorio también resaltó la colaboración con el DIF Yucatán y las gestiones realizadas junto con el Gobierno federal para fortalecer el equipamiento médico del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán.

Entre los equipos obtenidos se encuentra un angiógrafo de arco planar, con un valor de 40 millones 832 mil pesos; cuatro camas para cuidados intensivos, con una inversión de un millón 382 mil 720 pesos, y 41 camas de múltiples posiciones para pacientes adultos, por 7 millones 514 mil 480 pesos.

A este equipo se suma un aparato de rayos X tipo arco en C, con un valor de 6 millones 484 mil 400 pesos; un tomógrafo de 25 millones 207 mil 380 pesos; un ultrasonógrafo avanzado de 2 millones 345 mil 359 pesos, y un ultrasonógrafo intermedio de 2 millones 313 mil 910 pesos.

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En conjunto, estos equipos representan una inversión de 86 millones 80 mil 249 pesos, destinada a ampliar y mejorar la capacidad de atención médica especializada en Yucatán.

El funcionario señaló que la incorporación de esta tecnología permitirá fortalecer los servicios de salud y ofrecer una atención médica de mayor calidad a la población que requiere servicios especializados.

Como parte de estas acciones, también se realizó la donación de equipos de audiometría, que serán utilizados para llevar a cabo estudios auditivos durante las jornadas móviles que se realizan en Mérida y los municipios del estado.

Con estas acciones, la Beneficencia Pública de Yucatán busca ampliar la cobertura de los programas de asistencia social y acercar apoyos médicos y funcionales a personas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad y que no cuentan con seguridad social.