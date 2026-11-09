“La incertidumbre vivirá conmigo hasta que la encuentre”: hija de doña Mirna Barrera mantiene la esperanza a casi un año de su desaparición

La búsqueda de Mirna del Socorro Barrera Vera, de 87 años de edad, continúa sin avances confirmados en Mérida, a casi un año de su desaparición, ocurrida en la colonia Pedregales de Lindavista, donde fue vista por última vez el 9 de diciembre de 2025.

Desde entonces, no se tiene información confirmada sobre su paradero, pese a la activación de protocolos de búsqueda y la participación de distintas corporaciones en las labores para localizarla.

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A través de redes sociales, Lizeth Arceo Barrera, hija de la adulta mayor, expresó su frustración y dolor ante la falta de resultados, al señalar que, pese a los esfuerzos realizados durante estos meses, no ha surgido información que permita avanzar en la búsqueda de su madre.

En su publicación del 9 de noviembre, Lizeth cuestionó si alguien pudo haber visto a Mirna durante el día de su desaparición o si algún pasajero del transporte Va y Ven pudo coincidir con ella y aportar algún dato que ayude a reconstruir sus últimos movimientos.

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La hija de Mirna también describió la incertidumbre que enfrenta desde hace meses, al señalar que la ausencia de respuestas representa una prueba difícil de sobrellevar y que continuará buscando a su madre hasta encontrarla.

Asimismo, reiteró que Mirna no es solamente una persona desaparecida, sino una madre, abuela, hermana, tía y amiga, además de alguien profundamente querida por numerosas personas, por lo que insistió en mantener vigente su caso y evitar que sea olvidado.

A casi un año de los hechos, la familia mantiene la esperanza de obtener información que permita conocer el paradero de Mirna del Socorro Barrera Vera y reencontrarse con ella.